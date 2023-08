TV Arnsberg: Frauen- und Männerteam sind in starker Form

Arnsberg. Die Handballerinnen und die Handballer des TV Arnsberg – beide spielen in der Bezirksliga – zeigen in der Vorbereitung eine beachtliche Frühform.

Auch ohne gelernten Halbstürmer haben die Bezirksliga-Handballer des TV Arnsberg das Turnier beim Bochumer HC in souveräner Manier gewonnen. „Wir haben konsequent auf unser Tempospiel gesetzt und nach jedem Ballgewinn versucht, einen Konter zu fahren“, sagte Trainer Stefan Probst.

Ihm gefiel besonders die gute konditionelle Verfassung, denn sein nur aus acht Feldspielern bestehender Kader hielt trotz hoher Temperaturen durch. Die jeweils 30-minütigen Partien wurden gegen PSV Recklinghausen (20:10), den klassengleichen TuS Ickern (16:8) und Gastgeber Bochumer HC (20:12) eindrucksvoll gewonnen.

Neben den Torhütern Wennmann und Drees spielten Bause, Stratenschulte, Stutzinger, Erpelding, Hesse, Koch sowie die beiden neuen Aufbau-Regisseure Rapude und Blanke, die sich alle am Torsegen beteiligen. Jetzt freut man sich beim TVA auf die Saisoneröffnung in eigener Halle, in der am Samstag, 19.30 Uhr, die Generalprobe gegen HSV Plettenberg/Werdohl ansteht.

TV Arnsberg: Anke Dannhauer lobt das Frauenteam

Die Frauen des TVA traten beim Landesligisten Hammer SC an und zeigten bei der knappen 34:35 (17:15)-Niederlage vor allem offensiv eine starke Leistung. „Wir hatten zu Beginn einige Probleme, aber die Umstellung auf zwei Kreisläuferinnen mit Verzicht auf eine Mittelfrau hat sich ausgezahlt, denn unsere starken Halbschützen waren ebenso torgefährlich wie unsere Mädels am Kreis“, lobte die neue Trainerin Anke Dannhauer.

Neben den Torhüterinnen Utsch und Badt spielten Stratenschulte (11) und Heymer (9) sowie Rosenberger (6), E. Weiß (4), Drees (4/2), Lackner, A. Förster und Rustemeyer.

