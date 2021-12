TV Arnsberg gegen VfS Warstein vor leeren Rängen

Ein Bild vom letzten Duell zwischen dem TV Arnsberg und dem VfS Warstein in der Arnsberger Rundturnhalle.

Arnsberg. Um Kontakte zu vermeiden setzen die Handballer des TV Arnsberg ein Zeichen. Dabei verzichtet der Verein auch auf sichere Einnahmen.

Die Handballer des TV Arnsberg werden ihre Heimspiele ab sofort ohne Zuschauer in der Rundturnhalle austragen. Damit trägt der Verein der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie Rechnung. Betroffen sind alleine am kommenden Wochenende die Spiele von sechs Mannschaften des TVA - unter anderem das prestigeträchtige Duell der ersten Herrenmannschaft gegen den VfS Warstein.

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, möchte die Handballabteilung des TV Arnsberg mit dieser Entscheidung Fakten schaffen. „Die Wissenschaft und die Öffentlichkeit fordern beständig schnelles und entschlossenes Handeln der politischen Entscheidungsträger ein. Hier wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen ein deutliches Zeichen zu setzen“, heißt es in der Mitteilung. Damit lässt sich der Verein zum Schutz der Gesundheit der Besucher auch sichere Einnahmen entgehen, denn das Duell der 1. Herren am kommenden Samstag ist ein großer Zuschauermagnet.

Verein möchte Regelungen nicht ausreizen

Eine eingeschränkte Einlassregelung nur für geimpfte oder genesene Zuschauer sei in diesen Tagen nicht der richtige Schritt. Es sei nicht an der Zeit, die aktuell geltenden Vorgaben seitens der Politik als Verein vollends auszureizen. heute müssen wir euch leider mitteilen, dass wir uns dafür entschieden haben ab sofort alle Heimspiele der Handballabteilung des TV Arnsberg ohne Zuschauerbeteiligung stattfinden zu lassen.

Auch wenn viele anders fühlen, so ist die Situation dennoch so kritisch wie nie zuvor. Die Wissenschaft und die Öffentlichkeit fordern beständig schnelles und entschlossenes Handeln der politischen Entscheidungsträger ein. „Hier wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen ein deutliches Zeichen zu setzen“, heißt es in der Mitteilung.

Damit finden die Spiele am kommenden Wochenende in der Arnsberger Rundturnhalle ohne Zuschauer statt. Betroffen sind diese Spiele:

männliche A-Jugend, Verbandsliga: TVA - SuS Oberaden

Herren-Bezirksliga: TVA - VfS Warstein

Herren, 1. Kreisklasse: TVA II - HSG Schwerte/Westhofen II

männliche B-Jugend: TVA - SG Iserlohn-Sümmern

weibliche C-Jugend: TVA - SG Ruhrtal

weibliche D-Jugend: TVA - TV Neheim

Bezüglich der Jugendspiele hat der Verein Ausnahmen angekündigt. Diese sollen sich in Kürze im Hygienekonzept wiederfinden.

