TV Arnsberg: Nachwuchs feiert ersten Verbandsliga-Sieg

Arnsberg. Das erste Spiel gegen den Letmather TV ging noch knapp verloren, jetzt gab es aber Grund zu Feiern. Und das gegen einen alten Rivalen.

Die A-Jugend-Handballer des TV Arnsberg haben in der Verbandsliga ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen den Nachwuchs des HTV Hemer gewannen die Arnsberger in eigener Halle mit 34:28 (15:14) und lieferten dabei eine starke Leistung ab.

Etwa 100 Zuschauer waren am Sonntagabend in die Rundturnhalle gekommen, um den Nachwuchs des TV Arnsberg im prestigeträchtigen Duell mit den Hemeranern zu unterstützen. Beide Teams kennen sich bereits gut aus vorherigen Duellen, und so ist in der jüngeren Vergangenheit eine kleine sportliche Rivalität zwischen den beiden Teams entstanden.

Arnsberg und Hemer lange auf Augenhöhe

Die Zuschauer sahen dabei eine lange Zeit ausgeglichene Partie, bei der sich keine Mannschaft so recht absetzen konnte. „Das Spiel war geprägt durch die starken Abwehrreihen, beide Teams brachten sich mit viel Leidenschaft ein“, so Arnsbergs Trainer Florian Biener. Erst sieben Minuten vor dem Ende konnte sich der TVA erstmals ein wenig absetzen und die Partie unter großem Jubel für sich entscheiden. Trainer Biener hob aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung Spielmacher Paul Geyer, Kreisläufer Malte Heidorf und den defensiv starken Julian Kleine hervor.

Am kommenden Wochenende geht es nach dem ersten Saisonsieg mit großem Selbstvertrauen zum absoluten Meisterschaftsfavoriten HC Westfalia Herne.

