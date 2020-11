TV Brilon: Basketball-Saison steht nach Lockdown in Sternen

Brilon. Die Vorbereitungen auf eine Saison unter Corona-Bedingungen liefen bei den Basketballern des TV Brilon auf Hochtouren. Dann aber stiegen die Zahlen innerhalb weniger Wochen auf Rekordniveau und der zweite Lockdown ließ nicht lange auf sich warten. Die Sauerlandsportredaktion sprach mit Fridolin Lukic, Basketball-Abteilungsleiter und Spieler-Trainer des TV Brilon, über einen möglichen Saisonstart, Motivation in Zeiten des Stillstands und Neuzugänge trotz Pandemie.

Herr Lukic, wie ist der Trainingsbetrieb in diesem Jahr bis zum zweiten Lockdown Anfang November gelaufen?



Fridolin Lukic: Wir haben Ende Februar dieses Jahres noch gegen den SV Menden in der Kreisliga gespielt. Wenig später stiegen die Corona-Zahlen in Deutschland so stark an, dass das öffentliche Leben ab Mitte März komplett in Stillstand geraten ist. Bis Juni haben wir gar nicht trainieren können. Mit den ruhigen Sommermonaten konnten wir anfangs zu zehnt in die Halle, später auch mit mehr Spielern. Den Umständen entsprechend konnten wir uns gut auf die Saison vorbereiten. Als die Zahlen zum Herbstanfang wieder stark nach oben gingen, hatte ich schon so meine Zweifel, ob wir wirklich pünktlich in den Spielbetrieb starten. Dazu ist es schließlich auch nicht gekommen.

Fridolin Lukic. Foto: Fridolin Lukic / WP

Wann soll es denn weitergehen? Und welche Teams beim TV Brilon spielen überhaupt eine Meisterschaft?

Bislang war immer von Mitte Januar die Rede gewesen. In Stein gemeißelt ist allerdings nichts. Wir müssen schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und ab wann wir wieder trainieren können. Es ist logisch, dass wir ein paar Wochen Vorbereitungszeit brauchen, bevor die Saison starten kann. Das Verletzungsrisiko wäre sonst viel zu hoch. Beim TV Brilon haben wir aktuell drei Mannschaften. Ein Herrenteam, das in der Kreisliga im Märkischen Basketballkreis spielt, zudem eine männliche U18 im Ligabetrieb und eine U19-Damenmannschaft, die nur hobbymäßig einmal pro Woche zusammenkommt. Das Angebot an Damenbasketball ist im Hochsauerlandkreis so gering, dass die Mädels Strecken von über 100 Kilometer zurücklegen müssten, um in einer anderen Liga zu spielen. Da stehen Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis.

Apropos Angebot: Basketball ist nicht gerade die Sportart Nummer eins im Sauerland. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Das Sauerland ist eine sehr sportliche Region, allerdings stehen Fußball, Handball und Volleyball ganz klar über Basketball. Nehmen wir einfach mal die Stadt Brilon als Beispiel: Wir haben hier einen Fußball-Landesligisten, ambitionierte Volleyballerinnen und mit den Brilon Lumberjacks sogar ein sehr gut geführtes American-Football-Team. Basketball ist im HSK einfach nicht so tief verankert.

Läuft es denn in Ihrem Verein trotzdem gut oder gibt es Nachwuchsprobleme?

Seitdem ich vor neun Jahren beim TV Brilon angefangen habe, haben wir es immer geschafft, jedes Jahr mindestens zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu haben. Aktuell haben wir in den drei Teams rund 60 Aktive. Es gibt immer wieder stärkere Jahrgänge, die uns zum Teil aber nach dem Abitur verlassen, weil es fürs Studium in eine andere Stadt geht. Bislang hat es aber immer geklappt, genügend Spieler pro Team zu haben und die Abteilung mit Leben zu füllen.

Neuzugänge erwünscht Auch wenn aktuell der Trainingsbetrieb ruht: Die Basketballer des TV Brilon freuen sich über Neuzugänge, die Lust haben, in einer Kreisliga- bzw. Hobbymannschaft zu spielen. Drei Mannschaften hat der TV Brilon zurzeit. Die Herrenmannschaft spielt in der Kreisliga (Märkischer Kreis) um Punkte, die männliche U18-Mannschaft nimmt ebenfalls am Spielbetrieb teil und die U19-Damenmannschaft trifft sich einmal pro Woche, um ihrem Hobby nachzugehen. Informationen zu Trainingszeiten und Sportstätten finden sich auf der Homepage des TV Brilon oder können bei Fridolin Lukic unter 0171/3196130 erfragt werden.

Hat die Corona-Pandemie die Mitgliederzahlen negativ beeinflusst?

Bei unserer Damenmannschaft haben wir coronabedingt ein paar Abgänge zu verzeichnen. Basketball ist ein Kontaktsport, der in geschlossenen Räumen gespielt wird. Ich kann verstehen, wenn sich dabei nicht jeder wohl fühlt. Bei der Jugendmannschaft haben wir trotz Corona sogar drei Neuzugänge aus Meschede begrüßen können. Wir haben also keine Probleme und auch die Motivation ist trotz Stillstand noch da. Irgendwann geht es schließlich weiter und es betrifft alle Vereine, nicht nur uns.

Sollte es im Januar tatsächlich weitergehen: Wie könnte die Saison dann aussehen?

Das ist eine gute Frage. Wir haben ja ohnehin schon viel Zeit verloren, normalerweise beginnt eine Saison Ende September. Im Märkischen Basketballkreis, in dem wir mit unserer Herrenmannschaft spielen, treten normalerweise acht Teams an. Darunter zum Beispiel auch das Team der Justizvollzugsanstalt Iserlohn. Die Iserlohner Häftlinge, die naturgemäß nur Heimspiele haben, wollen aber erst dann wieder im Ligabetrieb mitmischen, wenn es eine wirksame Corona-Impfe gibt. Das kann ich verstehen, genauso wie die Absagen von drei weiteren Mannschaften. Übrig bleiben also lediglich vier Teams. Normalerweise würde man dann eine Doppelrunde spielen, um genug Spiele zu haben. Zeitlich wird das im nächsten Jahr aber nicht funktionieren. Ich rechne daher mit einer simplen Hin- und Rückrunde. Das wären zwar nur sechs Spiele für uns, doch es wäre besser als gar keine Saison zu spielen.

Gibt es ein festes Saisonziel?

Wir spielen jedes Jahr sehr erfolgreich um die Meisterschaft mit, wollen aber wegen der langen Fahrtstrecken nicht in die Bezirksliga aufsteigen.