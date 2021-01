TV Fredeburg verlängert mit Coach – und sucht neuen Trainer

Schmallenberg-Fredeburg. Fußball-A-Ligist TV Fredeburg und Coach Julian Steringer dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Der Klub sucht aber auch einen neuen Trainer.

In der Fußball-Kreisliga A West hatte der TV Fredeburg bereits vor der Saison zu den heißesten Anwärtern auf die vorderen Tabellenplätze gezählt. Diesem Druck hielt die Mannschaft von Trainer Julian Steringer seit dem Start der neuen Spielzeit stand: Der TVF ist in der aktuell unterbrochenen Saison Tabellendritter und liegt mit 17 Punkten aus sieben Spielen nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SSV Meschede zurück.

Bereits frühzeitig haben sich Julian Steringer und der Vorstand des TV Fredeburg darauf geeinigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Steringer ist damit auch in der Saison 2021/2022 Trainer des A-Kreisligisten. „Ich möchte nach zwei halben Spielzeiten gerne eine komplette Saison mit der Mannschaft arbeiten. Mit dem aktuellen Stand der Jungs bin ich zufrieden, aber auch fest davon überzeugt, dass sich die junge Mannschaft noch deutlich weiterentwickeln kann. Dabei möchte ich den TVF weiter begleiten und freue mich, wenn hoffentlich zeitnah ein Trainingsbetrieb wieder möglich ist”, sagte der 30-Jährige.

So begründet der TV Fredeburg die Verlängerung

„Wir freuen uns, dass wir die Arbeit mit Julian Steringer auch in der neuen Saison fortsetzen können. Er ist mit seinem Wissen und seiner Erfahrung genau der Richtige für den TV Fredeburg”, erklärte der Vorstand.

Einen neuen Coach sucht der TV Fredeburg nun aber für seine zweite Mannschaft, die Ligakontrahent in der A-Liga West ist und derzeit auf Platz zwölf liegt. Denn der aktuelle Reserve-Trainer Fabien Rams hat sich entschieden, noch mal sportlich anzugreifen und ab der neuen Saison um die Position als Stammtorhüter der ersten Mannschaft zu kämpfen.

Zugänge kann der TV Fredeburg ebenfalls verkünden. Ab sofort wird Robin Zimmermann, der vom Landesligisten FC Arpe-Wormbach zurückkehrt, die Defensive der ersten Mannschaft verstärken und darüber hinaus Mika Witte aus der Reserve zum Kader der „Ersten” stoßen. Neu bei der zweiten Mannschaft des TVF sind dann Tim Frentrop und Maurice van Dorn. „Wir sind froh, dass Robin Zimmermann wieder für uns aufläuft und hoffen, dass er zukünftig vom Verletzungspech verschont bleibt. Mika Witte hat sich den Sprung in die erste Mannschaft durch konstant gute Leistungen in der ,Zweiten' absolut verdient. Beide Zugänge sind für die hoffentlich stattfindende Rückrunde 20/21 echte Verstärkungen”, so Julian Steringer.