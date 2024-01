TV Neheim: Mittelfeld-Duell beendet fünfwöchige Pause

Arnsberg-Neheim In der Handball-Bezirksliga trifft der TV Neheim am Samstag auf die HSG Schwerte-Westhofen. Wer ausfällt, wessen Einsatz fraglich ist.

Vor dem Hinrunden-Finale der Handball-Bezirksliga Mitte liegen der TV Neheim und die HSG Schwerte-Westhofen mit jeweils 9:7-Punkten im gesicherten Mittelfeld. Für den TVN spricht, dass er am Samstag (18 Uhr) Heimvorteil genießt. Der Trend allerdings lässt das Pendel für den Ex-Landesligisten ausschlagen, denn der sammelte aus den zurückliegenden vier Spielen sieben Punkte ein.

Schwerpunkt im Training

„Wir haben ein Team mit Landesliga-Niveau“, sagt HSG-Spielertrainer Tim Gurol voller Selbstvertrauen und verweist auf das Remis bei Titelanwärter Letmathe. Neheim hatte nach der 30:40-Niederlage in Witten fünf Wochen Pause, weshalb Coach Wolfgang Burgard die Form seiner Schützlinge nur schwer einstufen kann. „Ich hoffe, dass wir wieder besser verteidigen, darauf habe ich den Schwerpunkt im Training gelegt“, sagt er mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel.

Verzichten muss er auf den privat verhinderten Kreisläufer Thorben Frohne, zudem ist der Einsatz von Linksaußen Hannes Koch (Kniebeschwerden) fraglich.

TV Arnsberg pausiert

Liga-Rivale TV Arnsberg pausiert nach der knappen Niederlage beim TV Brechten II vor Wochenfrist an diesem Spieltag wieder Am Samstag, 27. Januar, steht das Auswärtsspiel des Tabellenletzten beim aktuellen Spitzenreiter Letmather TV an.

