TV Neheim: „Wir dürfen auf keinen Fall hektisch werden“

Erik Einspanier setzt zum Wurf für den Handball-Bezirksligisten TV Neheim an.

Arnsberg-Neheim. Der TV Neheim empfängt in der Handball-Bezirksliga den TV Wickede. Diese besondere Bedeutung besitzt das Duell am Samstag.

Nach dem Derby ist für den TV Neheim vor dem Derby, denn den heimischen Bezirksliga-Handballern bleibt keine Zeit, sich vom 27:29 in Arnsberg zu erholen. Sie müssen nämlich am Samstag (17.30 Uhr) gegen den Kreisrivalen und Tabellennachbarn TV Wickede unbedingt punkten, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern.

TV Neheim: Ein Vorteil

Der Landesliga-Absteiger aus Wickede kommt mit der Empfehlung eines 28:26-Erfolges über Sundern, bestreitet in Neheim aber erst sein zweites Auswärtsspiel dieser zerklüfteten Saison und dürfte wenig begeistert sein, dass kein Harz benutzt werden darf.

„Das ist eine geduldig spielende Mannschaft mit gutem Torhüter. Wir dürfen auf keinen Fall hektisch werden, sondern müssen im richtigen Moment das Tempo anziehen“, lautet die Taktik von TVN-Coach Wolfgang Burgard, der zudem unbedingt einen 0:4-Fehlstart wie letzte Woche vermeiden will.

Neheim: Liebigs wichtige Rolle

Wirklich gefestigt ist seine Truppe derzeit nicht, einige Leistungsträger sind angeschlagen und deshalb außer Form, was die dünne Kaderbreite eigentlich nicht verzeiht. Viel wird von Keeper Patrick Liebig abhängen, denn seine Kollegen Stefan Baukmann und Timo Funke plagen sich mit starker Erkältung herum.

„Bei aller Bedeutung der Partie müssen wir locker bleiben, aggressiv verteidigen und so unsere Fans, die uns in Arnsberg toll unterstützt haben, hinter uns bringen“, lautet die Erfolgsformel von Burgard, der auf der anschließenden Weihnachtsfeier nur glückliche Gesichter sehen will.

