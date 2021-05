Radsport U23-DM: So stark zeigt sich das Team SKS Sauerland NRW

Hohenstein-Ernstthal. Das Team SKS Sauerland NRW hat bei der Deutschen Meisterschaft der U23-Radfahrer durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Das waren die Ergebnisse.

Mit zwei Top-Ten-Platzierungen sind die Radsportler des Teams SKS Sauerland NRW durchaus erfolgreich von der Deutschen Meisterschaft der U23-Fahrer auf dem Sachsenring heimgekehrt. Bester Sauerländer Profi auf den knapp 170 Kilometern war Jon Knolle, der Sechster wurde.

Bestritten wurde das Rennen als Drei-Nationen-Meisterschaft der Länder Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, es starteten etwa 170 Sportler. Mann des Tages war aus heimischer Sicht allerdings Johannes Hodapp: Der Nationalfahrer gehörte ab der Hälfte des Rennens zur einer fünfköpfigen Spitzengruppe.

Während der kraftraubenden Berg- und Talfahrt auf dem Motorsportkurs in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen dominierten die Ausreißer das Geschehen. Erst auf den letzten zehn Kilometern musste Hodapp die Gruppe um die späteren Sieger Kim Heiduk (Team Lotto Kernhaus) und Michel Hessmann (Team Jumbo Visma) ziehen lassen. Von den Anstrengungen gezeichnete rettete SKS-Fahrer Hodapp am Ende Rang neun ins Ziel.

Defekte stoppen zwei Sauerländer Profis

Hinter Knolle und Hodapp kamen die weiteren HSK-Starter Per Münstermann (14.), Michel Giesselmann (31.), Ole Theiler (32.) und Julian Borresch (43.) in versprengten Gruppen im Ziel an.

Lars Kulbe und Tim Neffgen waren indes gegen Ende des Rennens aufgrund von Defekten ausgeschieden. „Wir haben gezeigt, dass wir mit unserem NRW-Nachwuchs zu den besten U23-Mannschaften in Deutschland gehören“, freute sich SKS-Trainer Wolfgang Oschwald.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den HSK-Sport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg