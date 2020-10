Überraschungscoup! Skeleton-Talent Neise bezwingt Lölling

Altenberg. Skeleton-Top-Talent Hannah Neise (BSC Winterberg) hat Top-Star Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) gleich zwei Mal besiegt. So lief das ab.

Großer Erfolg für Skeletoni Hannah Neise: Die heimische Pilotin des BSC Winterberg hat bei den Selektionsrennen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) im sächsischen Altenberg einen Coup gelandet.

Die 20-jährige Schmallenbergerin gewann am Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Oktober, beide Rennen vor Starpilotin Jacqueline „Jacka“ Lölling von der RSG Hochsauerland.

Neise siegte mit 0,03 und 0,19 Sekunden Vorsprung. „Hanna und Jacka haben sich damit eine glänzende Ausgangsposition für die beiden weiteren Selektionen in Sigulda und Winterberg geschaffen. Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz zum Auftakt der Saison“, freute sich Skeleton-Landestrainer Peter Meyer.

Bereits in der Vorbereitung hatte sich Hannah Neise optimistisch gezeigt: „Vielleicht schnuppere ich in dieser Saison an einem Weltcup-Platz. Das ist mein Ziel“, sagte sie.

Derweil fuhr bei den Herren Alex Gassner vom BSC Winterberg auf den zweiten und dritten Platz. Felix Seibel (BRC Hallenberg) wurde jeweils Fünfter, während Felix Keisinger (WSV Königssee) beide Rennen für sich entschied. Peter Meyer: „Alex muss in den beiden nächsten Stationen mit aller Macht um seinen Weltcup-Startplatz kämpfen.“