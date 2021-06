Das so genannte „Rabauken-Camp“ des FC St. Pauli – hier ein Archivfoto – ist im Sportpark des SuS Langscheid/Enkhausen zu Gast.

Fußball Verlosung: Plätze für Fußballcamp in Sundern zu gewinnen

Sundern-Langscheid. Mit seiner Fußballschule gastiert der FC St. Pauli im Sportpark Langscheid. Diese Zeitung verlost zwei Startplätze – so können Sie gewinnen.

Es soll der nachträgliche Höhepunkt zum pandemiebedingt ereignisarmen Jubiläumsjahr 2020 des SuS Langscheid/Enkhausen werden: Das „Rabauken-Fußballcamp“ des Kult-Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gastiert vom 5. bis 9. Juli bei der Jugendspielgemeinschaft Hachen/Langscheid/Enkhausen. Diese Zeitung verlost zwei Plätze.

In der ersten Woche der Sommerferien von Montag, 5., bis Freitag, 9. Juli, können im Sportpark Langscheid Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren an der Fußballschule der Rabauken des FC St. Pauli teilnehmen. Die Einheiten finden jeweils täglich von 9.30 bis 16 Uhr statt.

Rabauken-Camp in Langscheid: So gibt’s die Tickets

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine Rabauken-Ausrüstung des FC St. Pauli, die unter anderem aus einem Trikotsatz der Fußballschule mit eigenem Wunschnamen und eigener Nummer, einem Sportbeutel sowie einer Trinkflasche besteht.

„Aktuell stehen wir bei 43 Teilnehmern, haben aber noch ein paar Plätze frei. Die Jungs und Mädels dürfen sich auf ein tolles Camp freuen“, sagt Engelbert Zimmer, Jugendkoordinator des SuS Langscheid/Enkhausen.

Eine Anmeldung ist online möglich (sus1920.de/fcstpauli). In Zusammenarbeit mit der Jugendspielgemeinschaft verlost diese Zeitung zudem zwei Plätze für das Fußballcamp im Sportpark Langscheid. Interessierte melden sich mit der richtigen Antwort zu unserer Gewinnfrage (Wann und gegen welchen Gegner kürte sich der FC St. Pauli zum selbst ernannten „Weltpokalsiegerbesieger“?) bis Freitag, 25. Juni, 12 Uhr, per E-Mail bei dieser Zeitung. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner der Verlosung werden benachrichtigt und über die nächsten notwendigen Schritte informiert. Die E-Mail geht an:

sauerlandsport-wp@funkemedien.de

