Vierschanzentournee: Darauf hofft Stephan Leyhe (Willingen)

Willingen. Skispringer Stephan Leyhe steht im deutschen Team für die 71. Vierschanzentournee. Welche Ziele sich der Athlet des SC Willingen vorgenommen hat:

Es klingt selbstverständlich – doch das war es zu Saisonbeginn mitnichten. Wenn an diesem Mittwoch, 28. Dezember, 16.30 Uhr, in Oberstdorf die 71. Vierschanzentournee mit der Qualifikation für das erste der vier Skispringen eröffnet wird, steht auch Stephan Leyhe vom SC Willingen im deutschen Team. Seit 2014 verpasste er die Tournee nur 2020/2021, weil er an einem Kreuzbandriss laborierte. Die Folgen der Verletzung sorgten dafür, dass Leyhes Teilnahme in dieser Saison keine Selbstverständlichkeit war.

So musste Leyhe auch beim Weltcup-Auftakt Anfang November in Wisla/Polen noch zuschauen. Damals hatte ihm Teamkollege Pius Paschke den Platz vor der Nase weggeschnappt. Doch schon beim zweiten Weltcup-Wochenende war Leyhe wieder dabei: In Ruka/Finnland sprang er auf die Plätze 22 und 32. Das Problem, mit dem der 30-Jährige, der die Vierschanzentournee 2018/19 in der Gesamtwertung auf Rang drei beendete, in diesem Winter zu kämpfen hat, offenbarte sich: fehlende Konstanz.

„Wenn ich es schaffe, konstanter zu werden, könnte es wieder eine recht gute Tournee für mich werden“, erklärte Leyhe jetzt: „Top 15 wäre das Ziel, über Top zehn würde ich mich sehr freuen.“ Bundestrainer Stefan Horngacher glaubt an eine insgesamt gute Tournee: „Noch nie bin ich mit einer so guten Mannschaft zur Tournee gefahren – uns fehlt nur im Moment der alles überragende Springer.“

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Peter Prevc aus Slowenien fliegt beim Training von der Mühlenkopfschanze auf die leeren Zuschauertribünen zu. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Markus Eisenbichler aus Deutschland springt beim Training von der Mühlenkopfschanze. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Sloweniens Anze Lanisek (l-r), Ursa Bogataj, Ema Klinec und Cene Prevc freuen sich nach ihrem Sieg im Teamspringen Mixed. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Sloweniens Anze Lanisek (l-r), Ursa Bogataj, Ema Klinec und Cene Prevc freuen sich nach ihrem Sieg im Teamspringen Mixed. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Katharina Althaus aus Deutschland freut sich bei der Siegerehrung über ihren zweiten Platz und hält die Trophäe in der Hand. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Marita Kramer aus Österreich freut sich bei der Siegerehrung über ihren Sieg. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Katharina Althaus aus Deutschland springt im ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Selina Freitag aus Deutschland liegt nach ihrem Sturz im ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze im Schnee. Die 20-Jährige prallte nach der Landung mit dem Kopf und dem Oberkörper hart auf dem Hang auf. Den Auslauf konnte sie selbstständig verlassen. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Selina Freitag aus Deutschland wird nach ihrem Sturz im ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze von Sanitätern untersucht. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Selina Freitag (M) aus Deutschland zeigt nach ihrem Sturz beim ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze den Daumen nach oben. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Karl Geiger aus Deutschland gleitet beim Training von der Mühlenkopfschanze in der Anlaufspur. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Severin Freund aus Deutschland gleitet beim Training von der Mühlenkopfschanze in der Anlaufspur. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Stephan Leyhe aus Deutschland springt im ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Regen über dem beleuchteten Stadion an der Mühlenkopfschanze. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Ryoyu Kobayashi aus Japan freut sich nach seinem Sieg beim Springen von der Mühlenkopfschanze und zeigt seine Trophäe. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Der Zweitplatzierte Halvor Egner Granerud (l) und der Drittplatzierte Marius Lindvik, beide aus Norwegen, freuen sich bei der Siegerehrung im Anschluss an das Springen von der Mühlenkopfschanze und zeigen ihre Trophäen. Foto: Arne Dedert / dpa

Willingen- Die Top-Bilder vom Weltcup-Skispringen Anze Lanisek aus Slowenien gleitet beim Training von der Mühlenkopfschanze in der Anlaufspur. Foto: Arne Dedert / dpa

