Vierschanzentournee: Stephan Leyhe im Schatten der Top Ten

Willingen Vor dem Finale der Vierschanzentournee ist Stephan Leyhe (Willingen) Gesamt-16. Für seinen Heim-Weltcup gibt es ein besonderes Angebot.

Der Sprung auf das Siegertreppchen in der Gesamtwertung, der ihm 2019 mit Rang drei gelang, wird Skispringer Stephan Leyhe (SC Willingen) bei der aktuellen Vierschanzentournee verwehrt bleiben. Nach dem dritten Springen liegt Leyhe auf Rang 16. Nur eine Top-Leistung dürfte ihn beim Tourneefinale am Samstag in Bischofshofen noch unter die Top Ten bringen. Nach einem durchwachsenen Wettkampf kam Leyhe am Mittwoch beim dritten Springen in Innsbruck als zweitbester Deutscher auf Rang 18.

Wellinger verliert Führung

Den Wettkampf gewann der Österreicher Jan Hörl vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Michael Hayböck (ebenfalls Österreich). Kobayashi schnappte sich dadurch auch die Führung in der Gesamtwertung. Andreas Wellinger, der Fünfter wurde, liegt vor dem letzten Springen in Bischofshofen nun 4,8 Punkte zurück. „Jetzt bin ich nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger. Ich werde voll angreifen“, sagte der Skisprung-Olympiasieger nach einem Nerven- und Windkrimi am tückischen Bergisel: „In Bischofshofen werde ich voll aufs Pedal steigen.“

Mehr zum Thema:

Derweil laufen in Leyhes Heimat Willingen die Vorbereitungen auf den Weltcup Anfang Februar auf Hochtouren. Vom 2. bis 4. Februar werden zigtausende Fans erwartet. Und der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Feuerwehren. Bereits zum elften Mal steht die erfolgreiche Kooperation zwischen den Freiwilligen Feuerwehren und dem Ski-Club Willingen an.

Willingen: „Feuerwehr-Block“

Erneut wird für die Freiwilligen Feuerwehren am 4. Februar der „Feuerwehr-Block“ auf der Steiltribüne im Weltcup-Stadion reserviert, so dass die aus allen Himmelsrichtungen nach Willingen angereisten Kameradinnen und Kameraden in ihrer Dienstkleidung den großen Sport der weltbesten Skispringerinnen und Skispringer live an der größten Großschanze der Welt verfolgen können. Die Kosten für ein Ticket betragen 7,50 Euro, darin ist auch die Anreise mit dem NVV und dem WestfalenTarif enthalten.

Mehr zum Thema:

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Jessica Malsiner aus Italien springt über den Schriftzug «Willingen». Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Jessica Malsiner aus Italien startet hinter einem Banner mit den Schriftzug Willingen. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Nach zwei Jahren ohne Fans wurde in Willingen wieder eine Weltcup-Party gefeiert. Skispringerinnen und Skispringer wie Stephan Lehye (SC Willingen) gaben Autogramme oder machten Selfies. Richard Freitag stand als Ehemaliger Rede und Antwort. Foto: Falk Blesken

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Dawid Kubacki (l) aus Polen und Piotr Zyla aus Polen jubeln nach dem Finalsprung. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Anze Lanisek aus Slowenien in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Helfer präparieren die Piste. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Halvor Egner Granerud aus Norwegen in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Halvor Egner Granerud aus Norwegen in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Karl Geiger aus Deutschland reagiert nach seinem Finalsprung. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Piotr Zyla aus Polen jubelt nach seinem Finalsprung. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Halvor Egner Granerud (M) aus Norwegen jubelt nach seinem Sieg auf dem Podium neben dem zweitplatzierten Anze Lanisek (l) aus Slowenien und dem drittplatzierten Dawid Kubacki (r) aus Polen. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Halvor Egner Granerud aus Norwegen jubelt nach seinem Sieg auf dem Podium. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Katharina Althaus (M) aus Deutschland jubelt nach ihrem Sieg auf dem Podium neben der zweitplatzierten Ema Klinec (l) aus Slowenien und der drittplatzierten Sara Takanashi (r) aus Japan. Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Katharina Althaus aus Deutschland jubelt nach ihrem Sieg. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Yuki Ito aus Japan jubelt nach ihrem Finalsprung am Sonntag über den Sieg. Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Yuki Ito (M) jubelt mit Nozomi Maruyama (l) und Sara Takanashi aus Japan bei der Siegerehrung. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Kampfrichter stehen in Fenstern am Kampfrichterturm. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Jenny Rautionaho aus Finnland wird nach ihrem Sturz ins Krankenhaus gebracht. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Katharina Althaus aus Deutschland in Aktion am Sonntag. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

Fotostrecke: Willingen: Unsere besten Bilder vom Kult-Weltcup Katharina Althaus aus Deutschland reagiert nach ihrem Finalsprung. Sie wird am Sonntag Achte. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: Swen Pförtner / dpa

„Bis zum 16. Januar 2024 müssen alle preisreduzierten Tickets der Feuerwehren bestellt sein, am besten natürlich deutlich früher“, sagt Ticket-Managerin Christine Hensel von der Ski-Club-Geschäftsstelle. Die Bestellungen der Jugendfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren erfolgt als Sammelbestellung über ein vorbereitetes Formblatt, das über die Feuerwehrverbände erhältlich ist. Die Bestellung geht dann an die offizielle Mail-Adresse info@sc-willingen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg