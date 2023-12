Volksbank Sauerland Lauf Cup: Das sind die Sieger der Serie

Bestwig 13 Volksläufe gehören zum Volksbank Sauerland Lauf Cup des LAC Veltins Hochsauerland. Jetzt wurden die Sieger der Altersklassen geehrt.

Besonders für die vielen jungen Läuferinnen und Läufer war dieser Termin etwas ganz Besonderes. Fast wie kleine Stars standen sie bei der Ehrung der Sieger des Volksbank Sauerland Lauf Cups 2023 auf der Bühne im Rampenlicht. Die Freude darüber spiegelte sich in vielen Gesichtern wider. Die Gesamtwertung der Frauen und Männer - erlebte alte Bekannte auf den vorderen Plätzen.

Drei neue Läufe in der Wertung

Aus allen Altersklassen von M/W 6 bis zur W50 und M70 kamen Sportlerinnen und Sportler, die in zumindest fünf der 13 angebotenen Läufe verteilt über das ganze Jahr gefinisht hatten. Aus der erreichten Platzierung im Zieleinlauf errechneten sich die Punkte, die am Ende die Sieger und Platzierten ergeben. Gegenüber dem Vorjahr gehörten erstmals Läufe in Allendorf, Fretter und Bestwig zur Wertung.

Mehr zum Thema:

Der Vorsitzende des LAC Veltins Hochsauerland, Lothar Kramer, und seine Vorstandsmitglieder überreichten im Bestwiger Rathaus die Pokale, Präsente und die Urkunden. 61 Mädchen und Frauen sowie 74 Jungs und Männer waren zu ehren.

Wir haben eine würdige Veranstaltung angeboten. Lothar Kramer

„Wir haben eine würdige Veranstaltung angeboten“, sagte Lothar Kramer. Dabei wurden kostenlose Getränke angeboten und eine Tombola durchgeführt. „Wir wollen damit für die kleinen und die großen Sieger sowie deren Eltern, Geschwister, Trainer und Betreuer ein Zeichen der aufrichtigen Wertschätzung setzen“, ergänzte er.

Bekannte Siegerin

Der Volksbank Sauerland Lauf Cup, der unter diesem Namen bereits 14 Jahre (und insgesamt schon 24 Jahre) ausgerichtet wird, ist einer der Höhepunkte des LAC Veltins Hochsauerland neben dem Sparkassenmeeting und dem Finnensturm. Mit dem Eichholzcup in Arnsberg Anfang März startete die Serie, der Straßenlauf in Oeventrop Ende Oktober beendete sie.

Lothar Kramer (li.) und Karin Arens (re.) ehren die Nachwuchssieger des Volksbank Sauerland Lauf Cups vom LAC Veltins Hochsauerland. Foto: Mustafa Amet

Die Gesamtwertung der Damen führte 2023 die mehrfache Gesamt- und Altersklassensiegerin Luciene Cramer vom Laufladen Endspurt in Paderborn an. Carolina Hoff-Gerke vom SC Hagen Wildewiese belegte Platz zwei. Treppchen-Premiere feierte auf Rang drei Yvonne Keßler vom Team Team Heroes/TeamAdrianLäuft. Bei den Männern dominierte Fabien Frieling vom SC Hagen Wildewiese, der in sechs Läufen fünfmal der Sieger und einmal der Zweite war. Ihm folgte auf Platz zwei der für den TSV Rüthen und Laufladen Endspurt startende Tobias Herrmann. Platz drei ging an Malte Baehr vom SC Hagen Wildewiese.

Die Altersklassensieger bis W/M15

W6: Tilda Drees TV Neheim, M6: Noah Klammt SC Hagen Wildewiese, W7: Emilia Buchner TuS Rumbeck, M7: Theo Buchner TuS Rumbeck, W8: Elin Nolte SC Hagen-Wildewiese, M8: Adrian Rouven Stute TV Flerke, W9: Mila Stemann TV Neheim, M9: Jonas Stahl TuS Rumbeck, W10: Luisa Schmidt VFL Fleckenberg, M10: Erik Eckhardt TV Schmallenberg, W11: Lilly Büse SC Hagen Wildewiese, M11: Matti Grobbel VfL Fleckenberg, W12: Sina Blaser TSV Bigge-Olsberg und Hannah Hins SC Hagen Wildewiese, M12: Emrik Leander Brinkhoff LV Oelde, W13: Mona Vielhaber TV Calle, M13: Julian Schmidt VfL Fleckenberg, W14: Greta Schmidt TV Schmallenberg, M14: Julian Hins SC Hagen Wildewiese, W15: Lya Bourgund TV Schmallenberg, Deutsche Meisterin über 300m 2023, M15: Silas Guth SC Hagen Wildewiese.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg