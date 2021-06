Voßwinkeler Sprint-Staffel überrascht mit toller Zeit

Olpe. U16-Leichtathletinnen des TuS Voßwinkel feiern beim Re-Start in Olpe über 4x100 Meter Platz zwei mit starker Zeit.

Der erste Wettkampf der Freiluftsaison wurde auf Anhieb ein Höhepunkt für die noch jungen Leichtathletinnen des TuS Voßwinkel. In Olpe schnupperten die Jugendlichen endlich wieder Wettkampfluft. Vier Athletinnen der weiblichen Jugend U16 stellten sich der Herausforderung gegen zwei Staffeln der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt/Fretter, die zu den besten Staffeln in Deutschland in ihrer Alterskasse zählen, über 4x100 Meter zu laufen.

Platz 11 in deutscher Bestenliste

Mit einer Zeit von 56,09 Sekunden wurde das Quartett in seinem ersten Einsatz über 4x100 Meter nicht nur Zweiter des Rennens, sondern belegt mit dieser Leistung auch Rang elf in der deutschen Bestenliste für die Altersklasse U16. „Für uns ist das eine sportliche Sensation“, sagt Trainer Christian Breitbach.

Heidi Brinkmann begann als Startläuferin und konnte den Gegnern aus Olpe mit einem gelungenen Start auf den ersten 70 Metern Paroli bieten. Der erste Wechsel auf Marie Zachrau verlief gut, es folgte eine gute Gegengerade. Dort wartete in der zweiten Kurve Lena Hauschulte, der Wechsel erfolgte so gerade noch in der Wechselzone. „In der Phase war ich sehr angespannt, weil eine gegnerische Staffel disqualifiziert wurde und ich mir im ersten Moment nicht sicher war, ob es uns auch treffen würde“, erinnert sich Breitbach. Die U16 aus Voßwinkel ließ sich davon aber nicht aus dem Tritt bringen, Hauschulte lief eine gute Kurve und übergab den Staffelstab mit einem Sicherheitswechsel auf Schlussläuferin Mia Brüne, die keine Probleme hatte, den Stab ins Ziel zu bringen.

„Mit der Zeit von 56,09 Sekunden haben wir unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir hoffen jetzt, dass wir diese Leistung vor den Sommerferien noch einmal bestätigen können“, sagt Breitbach.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den HSK-Sport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg