Nicht nur der Fußball ist sein Hobby: Paul Pieper (72), langjähriger Vorsitzender des FC Arpe/Wormbach, kann noch viel mehr. „Zwar steht der Fußball im Blickpunkt. Damit meine Knochen aber nicht einrosten, laufe ich und fahre auch noch sehr gerne einen 40-Tonner-Lastkraftwagen“, sagt Paul Pieper, in dessen Amtszeit in diesem Sommer auch der erstmalige Aufstieg der Fußballer in die Landesliga 2 gefallen ist.

Landesligist FC Arpe/Wormbach bezwingt den SV Brilon mit 2-0 Landesligist FC Arpe/Wormbach bezwingt den SV Brilon mit 2-0 Im HSK-Duell gegen den SV Brilon behält der FC Arpe/Wormbach mit 2:0 die Oberhand. Der Aufsteiger zeigt dabei eine starke Leistung. Foto: Philipp Bülter

Der Kückelheimer, hier wurde Paul Pieper geboren und hier lebt er nach wie vor, hat alle Höhen und Tiefen bei seinem Stammverein SW Arpe, dem er seit 46 Jahren vorsitzt, und später beim FC Arpe/Wormbach mitgemacht. Die Höhen überwiegen allerdings, vor allem mit den zwei Aufstiegen in die Bezirksliga sowie zuletzt in die Landesliga..

Auch wenn Trainer Jens Richter vor dem kommenden Spiel an diesem Sonntag, 15 Uhr, gegen den TuS Langenholthausen große Personalsorgen beschäftigen – der Neuling ist mit sieben Zählern aus vier Spielen hervorragend gestartet.

Neuerungen gegenüber offen

Das freut auch Paul Pieper, ebenso wie sich die baulichen Fortschritte an beiden Sportplätzen des Vereins sehen lassen können. Dazu wurde erst kürzlich ein Online-Fanshop ins Leben gerufen, in dem unter anderem Trainingsjacken aller Art oder Rucksäcke mit dem Vereinslogo erworben werden können. Paul Pieper: „Im Zeitalter der Technik darf man sich diesen Neuerungen nicht verschließen. Dadurch wollen wir auch unseren Fans gerecht werden.“

Aus sportlichen Gründen und wegen zunehmender Personalsorgen hatten sich die beiden Schmallenberger Vereine 1992 zusammengetan. „Die Vereine SW Arpe und SV Wormbach haben auch nach der Fusion ihre Selbstständigkeit nicht verloren. Die Sportfeste wurden beibehalten und bestehende Feste wurden weiterhin getrennt durchgeführt. Bei den Heimspielen ist der Verein für den Ablauf zuständig, bei dem gespielt wird“, erklärt der Fan des FC Schalke 04. „Man muss sowohl im Amateurbereich als auch bei den Profis in guten und schlechten Zeiten zusammenhalten.“

Größter Erfolg in der Vereinsgeschichte

Größter Erfolg in der nun 28-jährigen Vereinsgeschichte des Fusionsvereins ist ganz klar der erstmalige Aufstieg in die Landesliga in diesem Sommer. „Für so kleine Ortschaften wie Arpe und Wormbach ist das schon eine außergewöhnliche Leistung. So etwas kann man nicht nur als Einzelner, sondern nur im Team erreichen. Da steht nicht Paul Pieper, sondern alle anderen, die mitgewirkt haben, im Vordergrund“, sagt der Vereinschef.

An drei Tagen im Jahr hat für ihn der Fußball nichts zu melden. „Wenn in Kückelheim die Musik spielt und ich die Schützenuniform angezogen habe, kann in Arpe oder Wormbach der Sportplatz brennen. In diesen Tagen gibt es nur eins: Das ist die Geselligkeit mit meinen Freunden und Bekannten.“