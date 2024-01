Warsteiner Masters: HSK-Teams mit wenig Fortune – Neustart

Schon im vergangenen Jahr spielt B-Ligist 2 Korriku Sundern (rot-schwarze Trikots) beim Warsteiner Masters mit. In diesem Jahr folgt beim erneuten Start ein frühes Aus in der Vorrunde.

Sauerland Das Hallenfußball-Turnier Warsteiner Masters bietet in der Vorrunde zahlreiche Partien. Auch Teams aus dem HSK sind involviert.

Das Hallenfußball-Turnier Warsteiner Masters bietet in der Vorrunde zahlreiche Partien in verschiedenen Sporthallen an. Auch Teams aus dem Hochsauerlandkreis sind involviert – allerdings bislang mit wenig Fortune.

Vorrunde, Qualirunde, Zwischenrunde, Lucky-Loser-Runde, Endrunde: Das Warsteiner Masters ist ein auch in der Größe besonderes Hallenfußball-Turnier. Am Sonntag, 28. Januar, wartet diesmal in Hamm die Endrunde des Großevents. Zuvor allerdings werden derzeit die verschiedenen Vorrundenturniere ausgerichtet.

In Warstein spielten in der Vorrunde mit dem TuS Gevelinghausen (Kreisliga C2 HSK) und Mezopotamya Meschede (Kreisliga B1 HSK) nun zwei heimische Teams mit. In der Gruppe mit sieben Teams erreichte der C-Ligist Rang vier, während der B-Ligist nur Sechster wurde. In der nachfolgenden Qualirunde dieses Einzelturniers schied der TuS Gevelinghausen dann nach vier Niederlagen in vier Spielen wie zuvor die Mescheder aus.

In der Sporthalle in Ense-Bremen trat wie im vergangenen Jahr schon B-Ligist 2 Korriku Sundern an. Mit einem Sieg, einem Remis und vier Niederlagen spielte 2 Korriku dann in der Qualirunde des Einzelturniers weiter. Dort folgten ein 0:0 gegen GW Ostönnen, ein 3:2-Sieg gegen die SG Oberense, ein 2:0-Erfolg gegen den FC Bönen, ein 1:1 gegen die SF Waltringen und ein 0:1 gegen den TuS Hemmerde. Als Dritter von sechs Teams der Qualirunde verpasste 2 Korriku Sundern hauchdünn nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber den SF Waltringen den Sprung in die nächste Runde und schied aus.

Weiter geht es für einen vierten HSK-Vertreter beim Warsteiner Masters am Samstag, 13. Januar. Dann tritt B-Ligist FC Gartenstadt Meschede in der Vorrunde in der Halle in Lippetal an. Der FC Gartenstadt trifft in der Vorrunde ab 15.51 Uhr auf sechs Gegner: TuS Wadersloh, SV GW Langenberg-Benteler, SC Lippstadt II, SV Germania Hovestadt, SC Aleviten Paderborn und Azzurri Calcio Paderborn.

Mehr zum Hallenfußball im HSK:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg