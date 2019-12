Warum die Zwischenbilanz beim SC Neheim Hoffnungen weckt

Neheim. Mit Tabellenplatz sieben kann der SC Neheim nach dem 4:2 gegen Westfalia Wickede in der Fußball-Westfalenliga zufrieden sein. Was noch drin ist.

Mit einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung hat sich Fußball-Westfalenligist SC Neheim im 16. Ligaspiel den achten Saisonsieg erarbeitet. Zum Abschluss der Hinserie bezwang der SC den abstiegsgefährdeten Kontrahenten Westfalia Wickede mit 4:2 (1:1).

Alex Bruchhage, Coach des SC Neheim, ärgerte sich nach dem Schlusspfiff in seiner Analyse in erster Linie darüber, dass sich seine Mannschaft in einer 20-minütigen Phase in Durchgang eins von den spielerisch limitierten Gästen den Schneid hatte abkaufen lassen. „Da haben wir dann auch aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich kassiert. Die Wickeder haben sich viel gepusht und es damit auch übertrieben, aber wir haben uns von deren Hektik und Aggressivität anstecken lassen“, sagte Bruchhage.

Traumkombination bringt Treffer

In der Tat hatten die Neheimer, die nach einer prima Kombination von Burak Yavuz, Gianluca Greco, Maurice Majewski und Mahmut Yavuzaslan schließlich durch einen tollen Rechtsschuss Majewskis 1:0 geführt hatten (7.), den Gegner durch das eigene dann passivere Verhalten mit aufgebaut. Die Wickeder versuchten sich nach jedem Ballgewinn lautstark zu pushen und erzielten nach einem Missverständnis zwischen SC-Schlussmann Justin Schröter und Burak Yavuz sowie zwei darauffolgenden klugen Pässen aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich (22.).

Zuvor hatte „Gigi“ Greco ein vermeintliches Abseitstor erzielt (15.) und dann aus drei Metern nur Gästetorwart Joel Kiranyaz angeschossen (20.). Als schließlich „Bubu“ Yavuz im gegnerischen Strafraum elfmeterreif gefoult wurde, blieb der Pfiff von Schiedsrichter Christian Liedtke (TuS Neuenrade) aus. „Da hätten wir einen Elfer bekommen müssen“, befand Alex Bruchhage.

Im zweiten Durchgang, den der SC dann „deutlich besser“ (O-Ton Bruchhage) bestritt, wurde Yavuz gefoult und Greco erzielte vom Punkt das 2:1 (61.). Während Wickedes Armin Mehovic per Heber das 2:2 und Neheims Mahmut Yavuzaslan ebenfalls per Heber auf die Querlatte das dritte SC-Tor verpasste, fand dann Innenverteidiger Lukas Wulf den erneut agilen Johannes Thiemann, der das 3:1 markierte (71.). Nach einem Zuspiel von Riad Xhaka machte Greco mit dem 4:1 den Deckel drauf (76.); die Gäste betrieben mit einem Traumtor nur Ergebniskosmetik (83.). „Wir haben verdient gewonnen und eine tolle Hinrunde gespielt, mehr Tore erzielt und weniger Treffer kassiert. 26 Punkte sind wirklich gut“, freute sich Alex Bruchhage.

SC Neheim: Schröter; Xhaka, Michler, Wulf, Nettesheim, Thiemann, Majewski (82. Bald), Busch, Yavuzaslan (82. Wagner), Greco (82. Zekovic), Yavuz (90.+2 Torabi). - Tore: 1:0 (7.) Majewski, 1:1 (22.) Großkreutz, 2:1 (61., Foulelfmeter) Greco, 3:1 (71.) Thiemann), 4:1 (76.) Greco, 4:2 (83.) Cakir.