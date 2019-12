Arnsberg/Meschede. Für Handball-Landesligist SG Ruhrtal wäre ein Heimsieg gegen den TV Olpe gleichbedeutend mit dem Gewinn von Bonuspunkten. So soll das klappen.

Warum Landesligist SG Ruhrtal diesmal nur die Bestform hilft

In der Handball-Landesliga der Herren lässt sich nach zehn Spieltagen schon absehen, dass die Abstiegszone bei Tabellenplatz neun beginnt, wobei der mitten in diesem Pulk steckende heimische Aufsteiger SG Ruhrtal aber wohl nur zwei Konkurrenten hinter sich lassen muss, da Schlusslicht HSG Lüdenscheid hoffnungslos am Tabellenende liegt. Nun trifft die SGR am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Ruhrtalhalle auf den TV Olpe.

Handball Landesligist SG Ruhrtal erleidet Rückschlag im Abstiegskampf „Nur mit Siegen gegen direkte Konkurrenten wird es nicht reichen, zumal ich davon ausgehe, dass sich Bösperde und vor allem Halingen nach Ende ihrer Verletzungsmisere nach oben hin verabschieden“, meint SGR-Trainer Frank Moormann. Und weil in der Rückserie auch die personelle Aufrüstung des Vorletzten Eintracht Hagen III droht, sind Bonuspunkte dringend erforderlich. Das ist der Gegner Der Ruhrtaler Gegner hat auswärts bislang nur bei Tabellenführer HVE Villigst-Ergste verloren, liegt derzeit auf Rang vier und hat ein vermeintlich leichtes Hinrunden-Restprogramm. Allerdings verpasste der TV Olpe jüngst mit einem Remis gegen die TG Voerde den Sprung auf Rang zwei und hat sich gedanklich schon von allen Titelhoffnungen verabschiedet. Handball Darum darf sich Landesligist SG Ruhrtal etwas ausrechnen Aufgrund des kurzfristigen Ausstiegs von Trainer Joachim Braun wurde in Johannes Krause eines der Rückraumasse zum Spielertrainer gemacht, der vor allem auf die Durchsetzungskraft seiner Nebenleute Lajnef und Fuhrmann setzt. SGR-Coach Frank Moormann: „Wir können gegen eine solche Topmannschaft nur bestehen, wenn wir hundertprozentige Einsatzbereitschaft zeigen und jeder Einzelne dicht an seine Bestform herankommt. Wir müssen den Heimvorteil ohne Harz nutzen und das Publikum hinter uns bekommen“.