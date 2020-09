Was wünschen sich die Stadtsportverbände von der Politik?

Sauerland. Was wünschen sich die Stadt- und Gemeindesportverbände aus dem Sauerland von der heimischen Politik.

Am kommenden Sonntag, 13. September, sind in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen. Dann wählen die Bürger die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte.

Die Sauerlandsport-Redaktion hat im Vorfeld der Wahlen bei Funktionärinnen und Funktionären der Stadt- und Gemeindesportverbände aus dem Sauerland nachgefragt, was sie sich in Zukunft von der heimischen Politik wünschen.

Arnsberg

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Fachdienst Sport ist hervorragend. Wir wünschen uns natürlich alle mehr Geld von der Politik, um allen Wünschen der Sportvereine gerecht werden“, sagt Laura Hieronymus, Geschäftsführerin des Stadtsportverbandes Arnsberg. „Aber das ist bei 91 Vereinen natürlich schwierig.“ Glücklich ist man beim Stadtsportverband seit dieser Woche über die 2.871.000 Euro vom Bund für das umfassende Sanierungsprojekt vom „Stadion Große Wiese“ und seinem Umfeld in Arnsberg-Hüsten. „Aber die Große Wiese ist nicht die einzige Baustelle“, sagt Michael Ternes, Vorstandskollege von Laura Hieronymus im Stadtsportverband. „Auf der Minigolfanlage des MSK Neheim-Hüsten müssen das Klubheim und die Bahnen unbedingt renoviert werden. Dort finden 2022 Deutsche Meisterschaften und 2024 die Junioren-Weltmeisterschaften statt.“

Insgesamt zwölf Sportvereine aus der Stadt Arnsberg haben in den vergangenen Monaten Fördermittel aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ beantrag. Ternes: „Davon sind bislang erst zwei Anträge genehmigt worden. Der Rest ist in der Prüfungsphase. Dies müsste alles ein wenig schneller gehen, denn die Vereine warten ja auf die Gelder.“

Sundern

Bezüglich des Förderprogramms der NRW-Landesregierung „Moderne Sportstätte 2022“ steckt der Stadtsportverband Sundern, dessen Vorsitzender Michael Kaiser ist, in einem Dilemma: Zwar stehen 380.000 Euro Fördermittel durch das Programm für die Sportvereine Sunderns bereit, doch die Verteilung ist nicht leicht, denn dem gegenüber steht die Bedarfssumme von 1,4 Million Euro.

In Sundern herrsche in der Sportlandschaft eine besondere Lage, so Kaiser: „Die besondere Situation in Sundern ergibt sich neben den üblichen Sportvereinsangeboten ,an Land’, wo nahezu alle Vereine als wirtschaftlicher Träger der Sportstätte antragsberechtigt sind, vor allem durch die Vereinssituation rund um den Sorpesee, allesamt mit entsprechenden Sportstätten“. Der Stadtsportverband gebe sich nun große Mühe, allen Erwartungen gerecht zu werden, und hoffe auch auf ein neues Förderprogramm, den „Investitionspakt Sportstätten“.

Michael Kaiser ist es wichtig, „dass alle Protagonisten weiterhin Hand in Hand arbeiten und für die Sportvereine eine sichere Perspektive hergestellt wird“. Neben der Wertschätzung der in den Klubs ehrenamtlichen tätigen Menschen wünscht er sich ebenso eine Entwicklung für das Sportgelände auf dem Bildungshügel in Sundern. „Dieses Areal sollte endlich eine zukunftsfähige Ausrichtung erhalten“, sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Sundern.

Meschede

Gemeinsam mit dem Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) wurde in den vergangenen Jahren in Meschede das zuvor initiierte Sportentwicklungsprogramm fortgeschrieben. Gefordert wird im Programm als Zielvorgabe unter anderem, dass die Zusammenarbeit der Sportvereine untereinander gestärkt, die Sport- und Bewegungsangebote für Kinder sowie Ältere ausgebaut und der öffentliche Raum auch für den nicht organisierten Sport attraktiver gemacht werden soll. Konkret ist beispielsweise auch formuliert worden, dass in Meschede-Freienohl zu wenige Hallenflächen vorhanden seien und diese aufgestockt werden sollen, beispielsweise durch den Bau einer neuen Sporthalle.

Arnold Kotthoff, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Meschede, ist ein erfahrener Funktionär. Ab dem 6. März 1995 war er 2. Vorsitzender – ist also nun seit mehr als 25 Jahren in führender Position im Verband tätig. Seit dem 20. Mai 2008 führt der nun 74-Jährige den Stadtsportverband an. Er sieht insbesondere einen elementaren Wunsch an die Politik zur Kommunalwahl: „Hinsichtlich des Sportentwicklungsplans ist es wichtig, dass die dort formulierten Ziele jetzt in konkretes Handeln umgesetzt werden. Auch möchten wir die Kommunikation zwischen einzelnen unserer Sportvereine und der Stadt Meschede verbessern. Grundsätzlich finde ich aber, dass die Zusammenarbeit zwischen dem organisierten Sport und der Kommune bei uns gut ist“, sagt Kotthoff.

Brilon

Bedingt durch die Corona-Pandemie sitze das Fördergeld seitens der Stadt Brilon für die heimischen Sportvereine derzeit „sicher nicht locker. Aber das können wir natürlich verstehen“, sagt Franz Loer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Brilon. Gleichwohl unterstütze die Stadt die Vereine beispielsweise mit 35.000 Euro jährlich. „Diese Summe verteilen wir nach einem bestimmten Schlüssel an die Vereine. Die Jugend steht dabei für uns an erster Stelle“, so Loer.

Der Gudenhagener lobt, „dass die Stadt Brilon und die Politik unter anderem weiter durchsetzen, dass die Hallennutzung für Sportvereine umsonst ist. Das ist nicht mehr überall der Fall. Wir können sicher zufrieden mit der Zusammenarbeit sein, unsere Sportvereine werden gut unterstützt“.

Gleichwohl werde natürlich immer wieder über Nöte und entsprechende Verteilung von Fördergeldern debattiert, sagt Loer. Aktuell hätten acht Vereine aus dem Stadtgebiet Brilon Fördermittel aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ beantragt, „davon müssten die Anträge von vier Klubs bereits in Düsseldorf vorliegen“, betont Franz Loer.

Winterberg

Auch im Wintersportort Winterberg ist das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ in aller Munde. Zuletzt erhielten fünf Sportvereine 154.724 Euro – und zwar der Skiklub Winterberg (49.896 Euro), der SC Neuastenberg-Langewiese (31.378 Euro), der SuS BW Silbach (19.850 Euro), der FC Siedlinghausen (17.104 Euro) und der VfR Winterberg (36.496 Euro). „Da wurde schon einiges umgesetzt“, sagt Andreas Hester, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Winterberg. „Das bringt viele unserer Vereine nach vorne.“

Hester wünscht sich von der Politik vor allem, „dass auch die punktuelle Förderung weiter möglich bleibt, also das in Einzelfällen schnell entschieden werden kann. Auch sollten die Förderhöhen vor allem für die Unterstützung der Jugendlichen, die in den Vereinen Sport treiben, ausgebaut werden“.