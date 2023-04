Westfalenliga 2: So verteidigt der SC Neheim Rang drei

Arnsberg-Neheim. In der Fußball-Westfalenliga 2 hat der SC Neheim seinen dritten Tabellenplatz verteidigt. So lief das Heimspiel gegen den Holzwickeder SC:

Der SC Neheim ist weiterhin Tabellendritter in der Fußball-Westfalenliga 2. Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den den Holzwickeder SC bleibt die Mannschaft aus dem Binnerfeld weiterhin vor dem ebenfalls siegreichen RSV Meinerzhagen. Der Erfolg war für die Schützlinge von Trainer Alex Bruchhage der erste Heimsieg im laufenden Kalenderjahr.

SC Neheim holt den ersten Heimsieg im Jahr 2023

Während auswärts regelmäßig Siege gelangen, stotterte der SC-Motor auf der eigenen Sportanlage nach dem Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Iserlohn im Dezember ein wenig. Daher forderte Co-Trainer Sebastian Rötz vor dem Spiel auch: „Es wird mal wieder Zeit für drei Punkte Zuhause.“

Das wollte auch die Mannschaft. Die Neheimer legten stark los, und nach acht Minuten zappelte der Ball erstmals im Netz. Doch dem Treffer von Gianluca Greco war eine Abseitsstellung vorausgegangen. Zwei Minuten später schoss Greco aus 16 Metern knapp drüber. Vier Minuten später lief es besser. Nach Zuspiel von Alwin Weber netzte der Neheimer Mittelstürmer ein. Doch trotz weiterer Überlegenheit gelang kein weiterer Treffer. „Wir haben etliche gute Chancen, aus denen wir zu wenig machen. Das 1:0 ist zu wenig. Du musst einen zweiten Treffer nachlegen, bevor du den Ausgleich kriegst. Dann hast du mehr Ruhe“, sagte Bruchhage nach dem Spiel über die Neheimer Drangphase.

Über den besagten Ausgleich der Holzwickeder in der Nachspielzeit per Handelfmeter des Ex-Neheimers Maurice Majewski ärgerte sich der Trainer sehr: „Nach den ersten 30 Minuten haben wir einen Gang rausgenommen und Holzwickede kam besser ins Spiel. Der Elfer kam quasi aus dem nichts. Es war ein klares Handspiel. Der Arm ging zum Ball, aber wir müssen das vorher cleverer lösen.“

Weber war nach einem Holzwickeder Freistoß von der linken Seite der Ball an den Unterarm geflogen. Neheims Trainer monierte, dass der Freistoß eigentlich schon nicht zugelassen werden sollte. Nach dem Holzwickeder Tor pfiff Schiedsrichter Kilian Lemmer direkt zur Pause.

SC Neheim: Alwin Weber trifft zum 2:1-Sieg

Nach dem Wechsel war es zunächst ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Der SC Neheim drückte, verpasste aber die Führung. In der 52. Minute hatte Justin Scierski Greco im Strafraum gut in Szene gesetzt. Doch der Drehlupfer des Stürmers aus kurzer Distanz ging über das Tor. In der intensiven Begegnung bekam Holzwickede das Geschehen dann besser in den Griff. Die Gäste stellten die Räume gut zu und ließen den SC immer ins Abseits laufen. Doch einmal gelang noch ein erfolgreicher Angriff: Weber fand links kein Durchkommen und dribbelte sich in die Mitte. Von dort gab er nach rechts auf Nettesheim, der flankte herein und Weber war zum 2:1 zur Stelle.

Von Holzwickede kam kein großes Aufbäumen. Doch kurz vor Ende wurde es noch mal gefährlich. Justin Schröter, der dieses Mal im Tor stand, war aber zur Stelle und sicherte somit den ersten Heimdreier im Jahr 2023. „Es war ein verdienter Sieg für Neheim, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit besser waren als die ersten 20 Minuten“, sagte Holzwickedes Trainer Hamza El Hamdi. Die Mannschaft habe alles getan, aber qualitativ nicht mitgehalten. „Der Sieg ist aufgrund der klaren und besseren Chancen verdient. Wir müssen das aber besser ausspielen. Die Jungs haben durch die Bank Fußball gearbeitet“, erklärte nach dem Schlusspfiff Neheims Trainer Alex Bruchhage.

