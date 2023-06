In der vergangenen Saison schaffen es die Fußballer des Landesligisten RW Erlinghausen bis in das Viertelfinale des Westfalenpokals, das sie in einem denkwürdigen Abendspiel auf neutralem Platz in Marsberg gegen den späteren Finalisten Spielvereinigung Erkenschwick verlieren. Jetzt steht die Auslosung der ersten vier Runden des Wettbewerbs an.