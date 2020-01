Sauerland. A-Ligist SuS Westenfeld war einer der großen Gewinner des Regional-Cups des 31. Volksbanken-Winter-Cups in Arnsberg-Hüsten. So lief das Turnier.

Wie der SuS Westenfeld beim Winter-Cup Geschichte schreibt

Nun hat sich endgültig die Spreu vom Weizen getrennt. Beim Hallenfußballturnier um den 31. Volksbanken-Winter-Cup stehen nach den vier Regionalrunden in Arnsberg-Hüsten, Plettenberg, Ense-Bremen und Warburg die 16 Teilnehmer für die Endrunde (Super-Cup) am Sonntag, 2. Februar, im Schulzentrum von Sundern fest.

Mit dabei aus dem Fußballkreis Arnsberg sind mit Titelverteidiger SV Hüsten 09, dem SC Neheim, TuS Sundern, SuS Westenfeld und SSV Küntrop noch fünf Mannschaften. Aus dem Fußballkreis Hochsauerlandkreis überzeugten in Hüsten die A-Ligisten TuS Medebach und SV Brilon II, mussten sich aber jeweils im Viertelfinale geschlagen geben. Die kleine Anhängerschar des TuS Medebach wurde zudem unter den etwa 300 Zuschauern als beste Fangruppe ausgezeichnet. Keine Rolle spielte Landesligist SV Brilon, der nach drei Niederlagen Letzter in seiner Vorrundengruppe wurde.

Raphael Humpert der Matchwinner

In der Regional-Cup-Runde in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten sicherte sich der SC Neheim den Sieg (sechs Spiele, sechs Siege) und 200 Euro Preisgeld. Der Westfalenligist setzte sich im Endspiel gegen den TuS Sundern mit 2:0 durch. Platz drei belegte Titelverteidiger SV Hüsten 09 nach einem 2:1-Sieg gegen den starken Arnsberger A-Kreisligisten SuS Westenfeld, der erstmals das Ticket für die Endrunde löste. Mit zwei Siegen nach drei Gruppenspielen ebnete sich Westenfeld den Weg in das Viertelfinale.

A-Ligist SuS Westenfeld folgt Favoriten in die Endrunde

Dort avancierte Raphael Humpert im Spiel gegen den TuS Medebach zum Matchwinner. Der Torhüter parierte im entscheidenden Neunmeterschießen (nach regulärer Spielzeit stand es 1:1) alle drei Bälle. „Raphael war heute ein Killer im Tor. Er hat überragend gehalten. Er trägt enorm dazu bei, dass wir nun im Super-Cup stehen“, lobte SuS-Spielertrainer Faton Veseli. „Heute haben wir etwas Historisches erreicht. Zum ersten Mal fahren wir zur Endrunde. Die Einstellung war überragend. Die Jungs sind nun so etwas von heiß auf den Super-Cup. Wir werden eine ganze Horde an Fans zusammentrommeln, die uns dort unterstützen.“

Nach drei Jahren wieder dabei

Zufrieden war auch Fabio Granata, Neu-Trainer des Bezirksligisten TuS Sundern: „Zuletzt waren wir drei Jahre hintereinander bei der Endrunde nur Zuschauer. Dementsprechend groß ist jetzt die Vorfreude, dass wir nun wieder in der heimischen Halle in Sundern beim Super-Cup dabei sind.“

In der Regional-Cup-Runde in Plettenberg löste der Arnsberger A-Kreisligist SSV Küntrop das Ticket für den Super-Cup in Sundern. Am Ende belegte die Mannschaft von Trainer Giuseppe Ventimiglia den vierten Platz.

Super-Cup am 2. Februar in Sundern

Volksbanken-Winter-Cup- die Vorrunde in Arnsberg

Im Super-Cup-Finale am Sonntag, 2. Februar, von 12 Uhr an im Schulzentrum von Sundern spielen die 16 Mannschaften zunächst in vier Vierer-Gruppen. Jeweils der Erste und Zweite qualifiziert sich für die Zwischenrunde, die mit den Viertelfinalspielen beginnt. „Jetzt hoffen wir natürlich auf spannende Spiele, eine tolle Endrunde und eine volle Halle“, teilte Turnierkoordinator Ralf Detzner mit.

Gruppe A: SG Brakelsiek-Wöbbel, Höinger SV, SV Türk Attendorn, SC Neheim.

Gruppe B: VfL Kamen, RW Lüdenscheid II, TuS Sundern, SV Dringenberg.

Gruppe C: SSV Küntrop, SV Hüsten 09, Warburger SV, BSV Menden.

Gruppe D: SuS Westenfeld, FC Nieheim, SV Hilbeck, Sinopspor Iserlohn.

Jeweils der Erste und Zweite ziehen in das Viertelfinale ein.