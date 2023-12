Wieso Underdog TuS Niedereimer trotz null Punkten verzückt

Arnsberg-Hüsten Bei der 45. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft scheidet der einzige C-Ligist aus. Beim TuS hat man gleichwohl große Pläne.

Sie waren so etwas wie der „David“ bei der 45. Arnsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball: Der TuS Niedereimer, der als C-Kreisligist das klassentiefste Team im Teilnehmerfeld der Titelkämpfe war. Trotz des punktlosen Ausscheidens am zweiten Vorrundentag zeigte sich der TuS von einer guten Seite.

Auch in diesem Jahr wurde es nichts mit einem eventuellen überraschenden Einzug in die Endrunde, denn die Losfeee meinte es Ende Oktober bei der Auslosung alles andere als gut mit dem TuS Niedereimer. SC Neheim, FC Neheim-Erlenbruch, TuS Oeventrop, SV Bachum/Bergheim, FC BW Gierskämpen und Türkiyemspor Neheim-Hüsten lauteten die Gruppengegner. „Wir haben wirklich die schwerste Gruppe erwischt. Aber dennoch haben wir in allen Spielen gezeigt, dass wir keine Laufkundschaft sind. Die Jungs sind bei solchen Turnieren einfach heiß darauf, als kleiner Underdog vor so einem geilen Publikum das Dorf zu repärsentieren“, sagte TuS-Coach Lutz Terlohr während der Vorrundenpartien. Seine Mannschaft musste letztlich punktlos als Gruppenletzter die Heimreise antreten, konnte dies aber erhobenen Hauptes machen. So gab es kaum eine Partie, in der die Terlohr-Elf völlig chancenlos war.

TuS Niedereimer will mittelfristig aufsteigen

Die Hallenfußball-Titelkämpfe sind für die TuS-Elf eine willkommende Abwechslung zum Alltag in der Kreisliga C Arnsberg. Dort rangiert der TuS Niedereimer als Tabellenachter im Mittelfeld, zeigte aber zuletzt aufstrebende Tendenz.

Dass es zu Saisonbeginn etwas holprig lief, lag auch daran, dass der TuS einen Umbruch bewältigen musste. Zahlreiche junge Spieler aus den eigenen Reihen wurden in den Kader integriert. „Das ist unsere Philosophie und zwar, mit jungen Spielern aus unserem Dorf ein Team aufzubauen – und daran halten wir auch fest. Die Jungs wollen miteinander spielen und leben das auch. Sie sind motiviert und hungrig“, erklärte Terlohr. Langfristig herausspringen soll mit dem eingeschlagenen Weg der Aufstieg in die Kreisliga B Arnsberg.

Mehr zur Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft:

Ob Lutz Terlohr auch in der kommenden Spielzeit TuS-Coach bleibt, ist noch offen. „Wir sind in Gesprächen“, betonte er. Sicher ist, dass Mohammed Omeirat (FC Neheim-Erlenbruch) den TuS Niederimer personell verstärkt. Ein weiterer Zugang soll noch hinzukommen. Kapitän Joshua Kumar ist dagegen zum TuS Rumbeck gewechselt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg