Wildsau-Cup: SG Bödefeld/Henne-Rartal siegt – Bilderstrecke

Meschede-Remblinghausen. Mit etwas mehr Mühe als gedacht gewann Fußball-Bezirksligist SG Bödefeld/Henne-Rartal den „Wildsau-Cup“ in Remblinghausen. Viele Fotos.

Der favorisierte Fußball-Bezirksligist SG Bödefeld/Henne-Rartal gewann den „Auto Technik Schulte Wildsau-Cup 2023“ des FC Remblinghausen und trat so die Nachfolge der SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel an. Wie bereits die beiden Halbfinals wurde auch das Endspiel des Vorbereitungsturniers erst im Elfmeterschießen entschieden.

A-Ligist gleicht aus

Nach 90 Minuten stand es zwischen der SG Bödefeld/Henne-Rartal und dem A-Kreisligisten SG Reiste-Wenholthausen 1:1. In der 17. Minute erzielte Oliver Göddeke das 1:0, in der 31. Minute glich Josef Erves zum 1:1 aus. Im Elfmeterschießen trafen für den Bezirksligisten Nicolas Schulte, Axel Schulte, Erik Wüllner und Thorsten Trox. Für den später Zweitplatzierten trafen Josef Erves, Dennis Böckeler, Sven Knoll und Yannik Kaiser.

„In beiden Spielen – mit jeweils recht unterschiedlichen Besetzungen – waren wir klar überlegen, obwohl wir nicht vollends überzeugend gespielt haben“, resümierte Max Szafranski, Trainer der SG B./H.-R., und ergänzte: „Wir haben zahlreiche klarste Chancen ausgelassen und hätten statt im Elfmeterschießen jeweils in der regulären Spielzeit gewinnen müssen.“

Remblinghausen auf Rang drei

Im Spiel um Platz drei setzte sich zuvor die gastgebende Wildsauelf gegen die SG Eversberg/Heinrichsthal-Wehrstapel mit 3:2 durch. Die Tore für den FC Remblinghausen schossen Marc Hanses, Lars Knippschild und Luca David Pählig, für die SG trafen Hannes Tillmann und Malte Maurice Jaworek.

Äußerst zufrieden zeigte sich FC-Vorsitzender Michael „Fritz“ Rettler. „Wir hatten an den zwei Turniertagen mit den beiden zusätzlichen Jugendspielen am Samstag knapp 500 Zuschauer in der Wildsaukampfbahn und für alle Teams waren es gute Vorbereitungsspiele, die äußerst fair und freundschaftlich, aber trotzdem spannend und attraktiv, verlaufen sind“, sagte er.

