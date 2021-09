Winterberg: 2024 erneut eine WM in der Veltins-EisArena!

Winterberg. Jubel pur: Die Veltins-EisArena in Winterberg wird 2024 Austragungsort der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft sein. Die Hintergründe.

Rund sechseinhalb Jahre liegt dieses Rennen zurück. Doch Jacqueline Lölling erinnert sich daran, als wäre es gestern gewesen. Mit der Silbermedaille bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Winterberg 2015 ging der Stern der Skeleton-Pilotin auf. Mittlerweile ist die 26-Jährige eine der weltweit besten Athletinnen ihrer Sportart – und darf sich auf eine weitere Heim-WM freuen. Im Jahr 2024 gastieren die Titelkämpfe erneut in der Veltins-EisArena in Winterberg.

Entscheidung zieht sich

„Natürlich habe ich die Daumen gedrückt und mitgezittert, denn das betrifft mich ja schon noch“, sagte Lölling, die aus Brachbach im Siegerland stammt und für die RSG Hochsauerland startet, lachend mit Blick auf den Kongress des Internationalen Bob- und Schlittenverbandes IBSF, der am Freitagnachmittag in einer digitalen Zusammenkunft über die Vergabe entschied. Stephan Pieper, Geschäftsführer der Veltins-EisArena, musste bis zum Zuschlag für den Eiskanal an der Kappe ebenfalls ein wenig bangen, aber nur weil sich das Prozedere ein wenig in die Länge zog.

Nach der Bob- und Skeleton-WM 2015 gastierte 2019 die Rennrodel-WM im Hochsauerland. Diverse Junioren-Weltmeisterschaften fanden und finden zudem in der Veltins-EisArena statt. 2024 wartet nun der nächste Höhepunkt auf die Kufensport-Fans mit der Bob- und Skeleton-WM. Da 2022 die Olympischen Winterspiele in Peking ausgetragen werden, gibt es keine WM. 2023 ist St. Moritz/Schweiz Gastgeber der Weltmeisterschaften.

Bereits in dieser Saison ist der Terminkalender der Bahn, auf der ab Sonntag die Bob-Nationalmannschaft und ab Montag auch die Skeleton-Nationalmannschaft ihre Eiszeit starten, dicht gefüllt. Unter anderem zwei Bob- und Skeleton-Weltcups sowie ein Rennrodel-Weltcup werden in Winterberg ausgetragen.

