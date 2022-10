Winterberg: Marie Naehring will bei DM ein Zeichen setzen

Winterberg. Eine Verletzung stoppte im vergangenen Winter ihren Höhenflug. Jetzt will Marie Naehring (Winterberg) bei der DM ein Zeichen setzen.

Für Marie Naehring ist dieser Wettbewerb mehr als eine Standortbestimmung. An diesem Samstag bestreiten die Nordischen Kombinierer in Hinterzarten ihre nationalen Meisterschaften – und die Athletin des SK Winterberg sagt: „Ich möchte bei der deutschen Meisterschaft ein Zeichen für den Winter setzen.“

Naehring im Alpencup

Beim Sommer Grand Prix 2021 machte die Sauerländerin zum ersten Mal auf sich aufmerksam und schaffte schnell den Sprung in die nationale Spitze. Auf Grund einer Verletzung verpasste sie aber im Winter die mögliche Weltcup-Premiere.

Zudem wirkte die Verletzung derart nach, dass Naehring im Sommer 2022 nur im Alpencup startete. „Sie ist noch im Schonprogramm. Ich denke, dass sie Anfang des Winters durchstarten wird“, sagte Timo Drebs, SKW-Sportwart, dazu.

Naehring verfolgt derzeit aber nicht nur sportliche Ziele. „Meine persönlichen Ziele in dieser Saison sind, das Abitur und den Leistungssport so zu kombinieren, dass keine Sache vernachlässigt wird“, erklärte sie. Im Alpencup sammelte sie nun wieder erste Wettkampfpraxis und geht zuversichtlich in die deutsche Meisterschaft. „Was das Laufen angeht, bin ich zufrieden mit meiner Leistung“, erklärte Naehring: „Beim Springen gibt es jedoch noch einige Baustellen, an denen ich arbeiten muss.“

Rennen über fünf Kilometer

Nach dem Eröffnungssprung am Samstag um 8.55 Uhr geht es in Hinterzarten zunächst los mit dem Trainingsdurchgang, gefolgt vom provisorischen Wettkampfsprung. Um 11 Uhr folgt der Wettkampfsprung für Damen, Junioren und Herren. Am Nachmittag bestreiten die einzelnen Gruppen ihre Skirollerrennen (Damen fünf Kilometer, Herren zehn). Am Sonntag steht zudem noch ein Teamsprint an.

