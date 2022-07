Winterberg: Olympiasiegerin Laura Nolte stellt sich neu auf

Winterberg. Die jüngste Bob-Olympiasiegerin ordnet ihr Umfeld neu. Das steckt hinter den Veränderungen bei Laura Nolte vom BSC Winterberg.

Ein kleiner Schock war dieser Post im sozialen Netzwerk Instagram für einen Teil der Fans von Laura Nolte. „Touri-Foto in Frankfurt, denn ich schätze, ich lebe hier jetzt irgendwie“, schrieb die jüngste Bob-Olympiasiegerin der Geschichte, die für den BSC Winterberg startet, unter ein Foto. Nolte zieht aus ihrer Herzensstadt Dortmund nach Frankfurt?

„Es geht um eine Neuausrichtung nach den Olympischen Winterspielen“, erklärte die 23-Jährige. Seit ihrem Wechsel aus der Leichtathletik zur Bobpilotin stählte sich Nolte im Sommer in Dortmund beim Athletiktraining für den bevorstehenden Winter. Zukünftig geht diese Vorbereitung in Frankfurt über die Bühne – mit neuem Trainer, aber einer speziellen Freundin in der neuen Trainingsgruppe.

Nolte: Neuer Trainer

„Da mein alter Trainer in die Schweiz gewechselt ist und die Entfernung für eine weitere Zusammenarbeit einfach zu groß ist“, erzählte Laura Nolte, „habe ich mich der Trainingsgruppe in Frankfurt angeschlossen.“

Unter dem dortigen Trainer David Corell bereitet sich zudem Noltes Anschieberin und Freundin Deborah Levi auf den nächsten Winter vor. „Die Zeit in Frankfurt ist außerdem total wertvoll für mich, weil ich dort in einer kompletten Trainingsgruppe bin, die wirklich stark ist“, sagt sie.

Bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d’Ampezzo will sie sich am Start schließlich weiter steigern, um erneut um die Medaillen fahren zu können.

Olympiasieg- So jubeln Laura Nolte und Deborah Levi Olympiasieg- So jubeln Laura Nolte und Deborah Levi Laura Nolte (BSC Winterberg/li.) und Deborah Levi (SC Potsdam) feiern ihre Goldmedaillen. Foto: Michael Kappeler / dpa

„Ich will meine Heimat aber nicht missen und bin noch des Öfteren in Dortmund“, erklärte Laura Nolte. „Und wenn ich da bin, trainiere ich auch mit Chris in seinem Gym“, ergänzte sie schmunzelnd mit Blick auf Christopher Weber, Anschieber des BSC, und dessen Kraftraum in einem Autohaus.

