Winterberg: Pfeifer und Neise unzufrieden mit Generalprobe

Jacqueline Pfeifer, RSG Hochsauerland, startet in das Rennen in Altenberg. Die Brachbacherin ist am Ende nicht zufrieden mit ihrer Platzierung.

Altenberg Beim Skeleton-Weltcup in Altenberg gewann mit Tina Hermann ausgerechnet die Pilotin, die das Ticket für die WM in Winterberg verpasste.

Tina Hermann ballte die Faust, nachdem ihr dieser Sieg des Willens in Altenberg gelungen war. Beim ersten Weltcuprennen nach dem verpassten Ticket für die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft (19. Februar bis 3. März) in Winterberg raste die Skeleton-Pilotin im Erzgebirge auf Rang eins. Hannah Neise (BSC Winterberg) und Jacqueline Pfeifer, geborene Lölling, (RSG Hochsauerland) waren mit ihrer Generalprobe für die Heim-Titelkämpfe hingegen nicht zufrieden.

Neise: Ein positiver Aspekt

Hinter Hermann belegte die amtierende Weltmeisterin Susanne Kreher den zweiten Platz (+0.10 Sekunden). Rang drei ging an Mystique Ro (USA/+0.24). Während Pfeifer den sechsten Platz (+0.37) belegte, musste sich Neise mit Rang acht (+0.54) zufrieden geben. „Im Training hatte ich weniger Fehler, schade“, sagte Neise nach dem Rennen enttäuscht. Mit Blick auf die Titelkämpfe in Winterberg, wo ein guter Start eine wichtige Rolle spielt, erklärte sie: „Im ersten Lauf habe ich meine Startbestzeit eingestellt. Damit bin ich zufrieden, aber die Fahrten waren nicht überzeugend.“

Pfeifer haderte mit einem Fahrfehler im ersten Lauf. „Es war eine Steigerung im Vergleich zu den letzten Rennen, aber insgesamt bin ich nicht zufrieden“, sagte sie. „Es wäre mehr möglich gewesen, doch der Fahrfehler im ersten Lauf hat mich gut drei Zehntelsekunden gekostet. Der zweite Lauf war echt gut, aber der Patzer nicht mehr aufzuholen“, ergänzte die Brachbacherin.

WM-Rennen am 22. und 23. Februar

Am 22. und 23. Februar stehen die WM-Rennen der Frauen und der Männer in der Veltins-EisArena an, am 24. Februar werden die Medaillen im Mixed-Team vergeben. Die Bob-Wettbewerbe der gemeinsamen Titelkämpfe an der Kappe starten am 24. Februar und enden am 3. März.

Ich fahre in Altenberg einfach brutal gerne, weil es hier aufs Fahren ankommt. Tina Hermann

Hermann verpasst zum ersten Mal seit acht Jahren eine WM, obwohl sie als aktuell beste Deutsche auf Rang drei in der Gesamtweltcup-Wertung liegt. Doch im Stechen in Winterberg hatten sich Kreher und Pfeifer durchgesetzt. Neise war bereits im Vorfeld für die WM nominiert worden. „Ich fahre in Altenberg einfach brutal gerne. Weil es hier aufs Fahren ankommt, da kann ich halt viel rausholen – das ist für mich, mit meinem schlechteren Start, einfach perfekt“, sagte die Athletin des WSV Königssee.

