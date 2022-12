Winterberg: René Spies wird „Trainer des Jahres 2022“

Winterberg. Er gilt als Medaillenmacher für die deutschen Bobsportler – und wurde nun mit einer wichtigen Ehrung bedacht: René Spies aus Winterberg.

„Dann wird Lenneplätze endgültig zu einer Pilgerstätte für die Bobfans“, sagte Moderator Paul Senske. Er philosophierte während des Empfangs der Bob- und Skeleton-Olympiastarter Mitte März dieses Jahres in Winterberg darüber, was passierte, wenn der aus dem Winterberger Ortsteil stammende René Spies seinen Vertrag als Chef-Bundestrainer Bob verlängerte und mit seiner Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2026 erneut so erfolgreich abschnitt. Der Vertrag ist längst verlängert, Spies feiert unbeeindruckt Weltcupsiege mit seinen Crews – und wurde jetzt vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als „Trainer des Jahres 2022“ ausgezeichnet.

pies’ größter Erfolg in seiner aktiven Karriere als Pilot des BSC Winterberg war der Gewinn der Bronzemedaille im Zweierbob bei der Bob-WM 2003 in Lake Placid. Nach dem Karriereende wurde Spies Assistent des ehemaligen Bundestrainers Christoph Langen, den er im April 2016 beerbte.

Seine Athleten tilgten bereits bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea 2018 die historische Medaillen-Nullnummer von Sotschi/Russland 2014 und gewannen drei Mal Gold und einmal Silber. In Peking toppten die „Spies-Gesellen“ diese Bilanz, holten insgesamt sieben Medaillen, darunter drei von vier möglichen Goldmedaillen.

Der 49-Jährige verpasste die Ehrung im Rahmen der Gala „Sportler des Jahres“, weil er sich auf dem Rückweg aus den USA befand. DOSB-Präsident Thomas Weikert sagte: „Seine Ehrung holen wir zeitnah nach. Die Ergebnisse bei den Olympischen Winterspielen in Peking sprechen für sich, er hat sich den Titel ,Trainer des Jahres’ wahrlich verdient.“ Trainerin des Jahres wurde Yulia Raskina (Rhythmische Sportgymnastik).

