Der Weltcup ohne Robin Geueke und David Gamm , den Doppelsitzer des BSC Winterberg ? Sechs Jahre lang gab es auf diese Frage nur eine Antwort: Unvorstellbar. Doch das siebte Jahr der Beziehung, die kurzen Ons und Offs zuvor nicht mitgerechnet, erweist sich als verflixtes. Geueke/Gamm gehören wie berichtet nicht zum deutschen Team , das am Wochenende in Innsbruck in die Saison startet. Einer macht den Sauerländern aber Hoffnung, dass dieser Winter nicht komplett verloren ist: Chef-Bundestrainer Norbert Loch.

Geueke/Gamm erhalten Chance

„Auch Geueke/Gamm sollen in dieser Saison ihre Chance im Weltcup bekommen“, sagte Loch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Loch erwartet Top Ten Cheyenne Rosenthal , Rennrodlerin des BSC Winterberg , geht beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck (27.-29. Januar) an den Start. Auch bei den Damen soll es im Saisonverlauf eine Rotation im Team geben. „Es muss nicht zwingend Cheyenne sein, die pausiert“, sagte Cheftrainer Norbert Loch über seine Jüngste. „Ich erwarte Top-Ten-Platzierungen – und dann schauen wir mal“, ergänzte er.

Doch in der zurückliegenden Selektion fuhr das junge Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis) den Winterbergern den lange fast als zementiert geglaubten dritten Rang im deutschen Team ab. Sechs Jahre lang kämpften Geueke/Gamm darum, den Rückstand auf die Top-Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt zu verkürzen. Ihr eigener Status quo geriet nie ernsthaft ins Wanken.

2017 schlossen der Sportsoldat und der Bundespolizist die Saison sogar als Vierter im Gesamtweltcup ab und gewannen bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille. Es folgte dreimal Rang sechs im Gesamtweltcup, wobei der Trend nach der verpatzten Heim-WM 2019 in Winterberg mehr nach unten als nach oben zeigte.

„Ich finde es gut, dass jetzt ein junges Doppel Druck macht und Robin mal kämpfen muss“, sagte Norbert Loch, wohlwissend, dass die ersten Selektionsrennen der Sauerländer auf Grund der Rückenbeschwerden Geuekes und des neuen Schlittens unter keinem guten Stern standen. Erst im vorletzten Rennen und mit Rang drei bei der abschließenden DM am Königssee zeigten Geueke/Gamm ihr Potenzial wieder und meldeten sich zurück.

Keine Starts im Nationencup

„Sie haben eine ganz klare aufsteigende Tendenz gezeigt“, lobte auch Norbert Loch. Für die Weltcup-Qualifikation war das aber zu spät. „Wir kämpfen weiter und halten uns bereit, falls wir eine Chance bekommen“, sagte David Gamm.

Die Chance wird kommen – die Frage ist: Wann? „Auf Termine lege ich mich nicht fest“, antwortete Norbert Loch. Da es in dieser Saison keine zusätzlichen Startmöglichkeiten im Nationencup gibt, bleiben Geueke/Gamm erstmal nur Trainingsfahrten. Im B-Team unter der Leitung von Steffen Wöller bauen sie gemeinsam mit Anna Berreiter, Chris Eißler und einigen Junioren weiter Form auf – und werden auf kurz oder lang in den Weltcup zurückkehren. Selbst ein Start bei der WM (29. bis 31. Januar) am Königssee ist deshalb noch möglich.