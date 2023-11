Winterberg: „Sportartenwechsel ist ein bisschen verrückt“

Die ehemalige Turnerin Leona Klein wird derzeit in der Veltins-EisArena in Winterberg zu einer künftigen Bob-Pilotin ausgebildet.

Winterberg Leona Klein erlebt derzeit einen ungewöhnlichen Karriereweg: Die ehemalige Turnerin wird in Winterberg zur Bob-Pilotin ausgebildet.

Es ist ein ungewöhnlicher Sportartenwechsel: Leona Klein, früher erfolgreiche Turnerin und Studentin der Sporthochschule Köln, Leona Klein, ist buchstäblich von der Turnmatte in die Eisröhre gewechselt. Die Athletin des BSC Winterberg befindet sich derzeit in der Ausbildung zur Bob-Pilotin. Fahrten und Erfahrungen sammeln, so lautet derzeit die Maxime. Den Sportartenwechsel bezeichnet sie im Gespräch mit dem Sportzentrum Winterberg (SZW) als „ein bisschen verrückt“.

Frau Klein, Sie sind 22 Jahre jung, Frankfurterin, ehemalige Turnerin, Studentin an der Sporthochschule Köln und Bob-Pilotin in der Ausbildung. Wie kommt eine Turnerin zum Bobsport?

Leona Klein: Der Sportartenwechsel ist ein bisschen verrückt. Ich glaube, es gibt keine Turnerin, die Bob fährt. Es war so: Ich habe in Köln zu studieren begonnen. In Corona-Zeiten waren die Hallen blockiert, es durfte nur die Turn-A-Nationalmannschaft trainieren. Dann hat mich ein Bobfahrer mit zum Training genommen. Ich dachte die ganze Zeit, dass es ein Witz ist, dass ich jetzt einen Bob anschieben soll. Das dachte ich auch noch bis zum Zeitpunkt, als ich am Schlitten stand und angeschoben habe. Der Trainer hat damals gesagt: Lass‘ es uns noch mal probieren und schauen, was daraus wird. Ich habe okay gesagt, neue Chance, neues Glück. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe dann den Sportartenwechsel vollzogen.

Wie waren Ihre ersten Erfahrungen in der Veltins-EisArena, als Sie angeschoben haben?

Die Fahrten haben mir Spaß gemacht. Ich saß hinten drin. Tatsächlich war es aber dann so, dass jemand an der Pilotenposition gefehlt hat. Ich sollte auf der Pilotenposition anschieben, Ich muss sagen, das hat mir tatsächlich besser als hinten gefallen. So kam das dann.

Der Wechsel von der Anschieber-Position zur angehenden Pilotin war also reiner Zufall?

Es war tatsächlich reiner Zufall. Wer schiebt an der Pilotenposition an? Ich habe es probiert. Mein damaliger und auch jetziger Trainer, Thomas Prange, hat gesagt: „Du warst Turnerin und hast ein gutes Körpergefühl. Ich kann mir vorstellen, dass Du eine gute Pilotin wärst.“ Ich habe es gewagt, verlieren kann ich nichts mehr.

Ihre ersten Fahrten als Anschieberin waren durchaus ansprechend: Rang sieben beim Europacup in Lillehammer im November 2022, dazu zuvor der dritte Platz bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften im Februar 2022.

Auf jeden Fall. Ich war auch glücklich, dass ich als Anschieberin einen internationalen Einsatz hatte. Aber für mich stand schon schnell fest: Ich bleibe an den Lenkseilen, das ist der Weg.

Wie weit ist Ihre Ausbildung zur Pilotin gediehen?

Ich habe im letzten Jahr knapp 100 Fahrten im Mono gemacht. Ich bin dann in den Zweier umgestiegen. Ich habe in Winterberg 15 Fahren im Zweier und dann noch 15 Fahrten in Innsbruck. Viele Zweierfahrten habe ich noch nicht.

Wie könnte man ein vorsichtiges Ziel für die neue Saison formulieren?

Das Hauptziel ist klar: Fahrten sammeln, damit Erfahrungen sammeln und noch mehr Gefühl für die Kurven entwickeln. Dann schauen wir mal, wo es hinführt.

Mehr zum Wintersport im HSK

Nach eigener Aussage absolvieren Sie ein Traumstudium an der Sporthochschule Köln, die Fächer Sportmanagement und Sportkommunikation. Was heißt das genau?

Das war schon immer mein Traumstudium. Schon seit der Schulzeit wollte ich Sport studieren. Ich wollte in den Profisportbereich gehen, wirklich oben in die Managerebene. Fußball war immer mein Traum. Es hat sich aber ein bisschen gewandelt. Irgendwann kam der Wunsch hinzu, Moderatorin zu werden. Ich glaube, mit meinem Studium an der Sporthochschule lege ich die besten Grundsteine.

In dieser Saison steht Winterberg im Zeichen der Weltmeisterschaften im Bob und Skeleton, die vom 19. Februar bis 3. März 2024 in der Veltins-EisArena stattfinden. Sie starten dort noch nicht, könnten aber immerhin „schnuppern“.

Für uns als Nachwuchs ist das natürlich cool zu sehen und zu erleben, wenn die Großen ihre WM fahren. Da kann man bestimmt sehr viel mitnehmen, die Atmosphäre und alles Drumherum. Vielleicht bekommen wir auch einen Einsatz im Spurschlitten und dürfen so ein Teil der großen WM hier in Winterberg sein.

Das Hauptziel ist klar: Fahrten sammeln, damit Erfahrungen sammeln und noch mehr Gefühl für die Kurven entwickeln. Leona Klein, angehende Bob-Pilotin, über die anstehende Saison

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg