Winterberg: Top-Ten-Platzierungen beim Deutschlandpokal

Winterberg Erfolgreich verlief der zweite Deutschlandpokal der Saison in Oberwiesenthal für die Biathleten aus Winterberg um Lenard Kersting.

Nach einer 14-tägigen Vorbereitung beim Schneelehrgang in Norwegen lieferten die Biathleten des Westdeutschen Skiverbandes vom Stützpunkt Winterberg gute Ergebnisse im zweiten Deutschlandpokal der Saison in Oberwiesenthal.

Extremer Wind am Schießstand

Kurz vor Weihnachten starteten die Biathleten vom SK Winterberg in der Sparkassenarena am Fichtelberg. An beiden Tagen wurden die Rennen in der Disziplin Sprint ausgetragen. Am Samstag herrschten am Schießstand aufgrund des extremen Windes schwierige Bedingungen. Dennoch erreichte Lenard Kersting in der Juniorenklasse den zehnten Platz. In der Altersklasse J16 platzierte sich Paul Willmes auf Rang elf und Mika Peis (J17) sicherte sich den zwölften Platz. Leni Honekamp (J16) und Julia Schüttler (J18) belegten Rang 18, Sophie Diemel (J17) wurde 22.

Der Sonntag lief ebenfalls super für die Sportler, es gab zwei Top-Ten-Platzierungen. Diesmal belegte Lenard Kersting den neunten Platz und Leni Honekamp, die beim Schießen fehlerfrei blieb, errang Platz zehn. Auch die anderen Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Mika Peis wurde 13., Paul Willmes 11., Julia Schüttler 22. und Sophie Diemel wurde 24. Marvin Güttler (J18) vom SRC Heimbach Weis belegte an beiden Tagen jeweils den 31. Platz.

DM in Altenberg

Eine lange Weihnachtspause gibt es für die Sportler nicht. Derzeit bereiten sie sich im Bayerischen Wald auf die Deutsche Meisterschaft in Altenberg vor. Diese findet vom 10. bis 14. Januar 2024 statt.

