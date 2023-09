WM-Titel! Riesenerfolg für Krane und MSK Neheim-Hüsten

Uppsala. Michaela Krane, Profi-Minigolferin des MSK Neheim-Hüsten, hat bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Uppsala einen Riesenerfolg gelandet.

Minigolferin Michaela Krane vom MSK Neheim-Hüsten hat bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Uppsala mit der Deutschen Nationalmannschaft Mannschaftsgold gewonnen. Der Nordrhein-Westfälische Bahnengolf-Verband hat Michaela Krane zudem zur „Spielerin des Jahres 2022“ gekürt.

Die Nationalspielerin des Minigolf-Sport-Klubs startete bei der Minigolf-WM der allgemeinen Klasse (Frauen und Männer). Für das Frauenteam hatte Bundestrainer Michael Koziol unter anderem die Neheimer Topspielerin Krane nominiert. Mehr als eine Woche vor Turnierbeginn war die deutsche Delegation nach Schweden gereist, um sich auf das Turnier vorzubereiten.

Der Mannschaftswettbewerb erstreckte sich über zwei Wettkampftage. Von Beginn an präsentierten sich die deutschen Frauen in Topform und kämpften sich an die Spitze. Am Ende holten sie den Weltmeistertitel vor Schweden und Österreich. Für Deutschland spielten Jasmin Bothmann, Stefanie Blendermann, Melanie Hammerschmidt und Michaela Krane.

Das Männerteam holte Platz zwei hinter Schweden und vor der Schweiz. Den Einzelwettbewerb am dritten Tag beendete die Neheimer Minigolferin Krane auf einen starken fünften Rang. Wie berichtet, wird die kommende Weltmeisterschaft im August 2025 auf der Anlage des MSK Neheim-Hüsten stattfinden. Michaela Krane und Lauro Klöckener sollen dort möglichst für den MSK aktiv sein.

