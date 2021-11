Zahlen, Fakten, Stimmen: Der 11. Spieltag der Bezirksliga 4

Sauerland. Die besten Vier unter sich, ein schon abgeschriebenes Schlusslicht auf dem aufsteigenden Ast: Der 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4 steht an

In der Fußball-Bezirksliga elektrisiert das Topspiel zwischen dem TuS Sundern und dem SV Schmallenberg/Fredeburg die Experten und Fans. Der Tabellenzweite aus Sundern möchte mich mit einem Sieg den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen. Auf Schmallenberger Seite ist Trainer Merso Mersovski mit seinem Team heiß darauf, sich in den kommenden Wochen gegen die Topteams beweisen zu können. Interessant auch das Verfolgerduell zwischen dem BC Eslohe und TuRa Freienohl und die Frage, was sich im Tabellenkeller tut. Kann der TuS Rumbeck eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in Erndtebrück nachlegen? Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

SV Oberschledorn/Grafschaft – SuS Langscheid/Enkhausen

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 14.30 Uhr, Sportpark Rohwiese in Oberschledorn.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Beim SVO entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining, welche Mannschaft Trainer Sebastian Meyer aufbieten kann. Beim SuS Langscheid fehlen weiterhin Agron Xhigoli (Aufbautraining) und Dominik Meisterjahn (Meniskusriss). Lukas Ullmann ist nach Sperre wieder dabei.

Das sagen die Trainer: „Ein Heimsieg ist Pflicht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ (Sebastian Meyer, SV Oberschledorn/Grafschaft). „Der Gegner ist heimstark. Dennoch wollen wir auf jeden Fall den Abstand nach unten halten. Ich möchte nicht ohne Zählbares im Gepäck die Heimreise antreten. Wie in Voßwinkel könnte ich schon mit einem Punkt gut leben.“ (Mario Droste, SuS Langscheid/Enkhausen).

Auch interessant: Merso Mersovski: „Wir wollen zeigen, was wir draufhaben“

TuRa Freienohl – BC Eslohe

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Küppelkampfbahn.

Vergangene Saison: Der BC Eslohe gewann sein Heimspiel 4:2.

Personalien: Die personelle Situation bei TuRa ist nach wie vor angespannt. Noch ist nicht klar, welche Mannschaft Trainer Freddy Quebbemann aufbieten kann. Beim BC Eslohe ist Philip Bürger immer noch nicht einsatzfähig. Daneben ist der Einsatz von Kevin Lüttecke und Benny Reinscheid fraglich. Außerdem liegen noch einige Spieler mit Grippe im Bett.

Das sagen die Trainer: „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Die exzellente Tabellensituation haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet und stehen nicht zu unrecht auf Platz vier. Eslohe gehört mit zu den Top drei der Liga und darf bei uns keine Federn lassen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Zuschauer dürfen sich jedenfalls auf ein intensives aber sicherlich auch spannendes und offensives Fußballspiel freuen.“ (Freddy Quebbemann, TuRa Freienohl). „Ich freue mich zuerst auf das Wiedersehen mit Freddy Quebbemann, mit dem ich zusammen die B-Lizenz gemacht habe. Freddy ist ein Schlitzohr und spielt den Ball erst immer dem Gegner zu. Dabei weiß er ganz genau, dass auch er eine gute Mannschaft hat. TuRa spielt einen gepflegten Ball und ist Ruckzuck vor dem gegnerischen Tor. Da müssen wir sehen, dass wir schnell die Türe zu bekommen.“ (Jürgen Winkel, BC Eslohe).

Lesen Sie auch: So füllen sich die Mannschaftskassen im HSK-Fußball

SG Serkenrode/Fretter – FC Assinghausen/Wiem./Wulm.

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz in Serkenrode.

Vergangene Saison: Ass./Wie./Wu. siegte daheim 4:1.

Personalien: Bei Ass./Wie./Wu. fehlen die gesperrten Christof Grosser und Daniel Lingenauber sowie Joshua Wicklein und Marco Dommach.

Das sagen die Trainer: „Wir wollen die Talfahrt stoppen, allerdings sieht es personell bei uns wirklich schlimm aus.“ (Christian Günther, SG Serkenrode/Fretter). „Natürlich wollen wir unsere Serie ausbauen und im achten Spiel ungeschlagen bleiben. Aufgrund unserer personellen Lage wird es aber ein sehr schweres Auswärtsspiel. Uns fehlen vier Stammspieler, die man nicht so ohne weiteres ersetzen kann. Da müssen wir alle an unsere Grenzen gehen.“ (Christoph Keindl, FC Assinghausen/Wiem./Wulm.).

Leseempfehlung: Kreisliga C: So schießt sich Ass-Wie-Wu durch die Liga

TuS Oeventrop – SF Birkelbach

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz „In den Oeren“.

Vergangene Saison: Der TuS Oeventrop siegte zu Hause 3:2.

Personalien: Beim TuS Oeventrop fallen wie in den letzten Wochen auch schon Steffen Kuhnert, Freddy Lutter, Moritz Hitzegrad, Robin Grünfeld, Moritz Metten, Mathias Korte, Jacob Geiz, Patrick Vogt, William Francson, Tristan Kleinehr und Timo Hillebrand aus (alle verletzt). Dazu ist Maximilian Kupitz gesperrt und Jannis Glaremin beruflich verhindert.

Das sagen die Trainer: „Die Niederlage zuletzt gegen Allagen war bitter. Jetzt kommt mit Birkelbach ein Gegner, den niemand im Mittelfeld erwartet hat. Die Sportfreunde spielen einen effektiven und körperlich betonten Fußball. Diesen müssen wir annehmen.“ (Sebastian Wessel, TuS Oeventrop).

Passend dazu: Bundesliga: Oliver Ruhnert aus Hüsten spricht über seinen Rückzug

SG Bödefeld/Henne-Rartal – TuS Voßwinkel

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 15 Uhr, Kunstrasenplatz in Bödefeld.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Bis auf Dominik Schulte, dessen Einsatz fraglich ist, gibt es im Kader der SG Bödefeld gegenüber letzter Woche keine Veränderungen. Beim TuS Voßwinkel fehlen Civan Mustafa (gesperrt), Marvin Schmitz (beruflich verhindert) und Andreas Kehayoglou (verletzt). Der Einsatz von Noel Gomes ist fraglich. Wieder dabei sind Kleinhorst und Sengöz.

Das sagen die Trainer: „Wir wollen an die Leistung vom vergangenen Sonntag in Wiemeringhausen anknüpfen und den dritten Heimsieg einfahren. Verbessern müssen wir allerdings unsere Chancenverwertung.“ (Max Szafranski, SG Bödefeld/Henne-Rartal). „Wir treffen auf einen heimstarken Gegner, der bisher auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Es wird nicht einfach. Mit der Einstellung der letzten Spiele können wir aber auch aus Bödefeld Zählbares mitnehmen.“ (Marco Grebe, TuS Voßwinkel).

Lesen Sie auch: Hüsten nach dem Pokal-Debakel: „So ein Ergebnis geht gar nicht“

TuS Erndtebrück II – TuS Rumbeck

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 12.00 Uhr, Pulverwaldkampfbahn.

Vergangene Saison: Der TuS Rumbeck setzte sich in Erndtebrück 5:3 durch.

Personalien: Beim TuS Rumbeck steht hinter Siyar Akgün und Leon Blaschke ein großes Fragezeichen. Beide haben sich trotz ihrer Verletzungen am vergangenen Freitag beim ersten Saisonsieg durch das Spiel gebissen und deshalb unter der Woche nicht trainieren können. Baldur Reichel und Christoph Löhr fallen weiter aus.

Das sagen die Trainer: „Wir erwarten ein schweres Auswärtsspiel mit der längsten Anreise in der Saison. Die wollen wir aber nicht umsonst machen und den Schwung und das Selbstvertrauen aus dem ersten Saisonsieg gegen die SG Serkenrode/Fretter mitnehmen. Es wird aber nicht einfach, da Erndtebrück gerade zu Hause knappe Ergebnisse erzielt hat.“ (Daniel Struwe, TuS Rumbeck).

Auch interessant: Das Topspiel der Bezirksliga: Wird es ein Spektakel?

TuS Sundern – SV Schmallenberg/Fredeburg

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 15.30 Uhr, Röhrtalstadion.

Vergangene Saison: Der TuS Sundern siegte in Schmallenberg 4:0.

Personalien: Beim SV Schmallenberg/Fr. fehlen weiterhin Sujan Jeyakumar, Lars Schönhüttl und Finn Burmann. Dazu gesellt sich noch Ben Mayer. Beim TuS fehlen nur die Langzeitverletzten, ansonsten sind alle Spieler fit.

Das sagen die Trainer: „Wir wollen dafür sorgen, dass der Rückstand nach dem Spiel nicht größer ist. Ich glaube, das wird ein Spiel mit offenem Visier.“ (Fabio Granata, TuS Sundern). „Wir haben den nötigen Respekt vor dem TuS Sundern, aber keine Angst. Schließlich haben auch wir eine gute Mannschaft. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende wollen wir etwas Zählbares mit nach Schmallenberg nehmen.“ (Merso Mersovski, SV Shcmallenberg/Fr.).

Reinhören: Der Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes

SG Winterberg/Züschen – TuS GW Allagen

Wann und Wo? Sonntag, 7. November, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz in Züschen.

Vergangene Saison: Die SG Winterberg/Züschen gewann in Allagen 4:2.

Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten sind bei Winterberg alle mit an Bord. Bei GW Allagen fehlt Marvin Gossmann. Dafür ist Leon Schnöde wieder dabei.

Das sagen die Trainer: „Wir haben jetzt noch vier Heimspiele bis zum Winter, da wollen wir ordentlich Punkte sammeln.“ (Andreas Schneider, SG Winterberg/Züschen).„Wir spielen gegen einen angeschlagenen Gegner, der in der Tabelle vier Plätze hinter uns liegt. Daher sind wir wohl leicht favorisiert. Auswärts haben wir aber die letzten Spiele verloren. Das wollen wir in Züschen besser machen.“ (Anton Rossin, GW Allagen).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg