Zweiter nationaler Titel für Neheimer Sven Schröter

Braunschweig. Master-Schwimmer aus Neheim überzeugt bei Deutscher Meisterschaft auf 50m-Bahn mit Gold- und Bronzemedaille.

Nach zwei Jahren Pause fanden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften der Masters im Schwimmen auf der 50m-Bahn statt. Im Braunschweiger Freibad Raffteich startete Sven Schröter aus Neheim zusammen mit 507 weiteren Aktiven bei wechselnden Witterungsbedingungen. Prominentester Schwimmer war Klaus Dockhorn, Olympia-Teilnehmer 1976. Auf seiner Spezialdisziplin Brust konnte Sven Schröter (SG Wassersport Iserlohn) über die 100m-Distanz die Bronze Medaille in der Altersklasse 50 gewinnen und wurde über die 50m sogar Deutscher Meister. Nach 2019 ist dies Schröters zweiter nationaler Titel. Der Fokus liegt nun auf der Vorbereitung für die DM auf der 25m-Bahn in Essen im November.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg