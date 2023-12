200 Tonnen Salz gegen das Winterchaos in Balve

Eng geparkte Fahrzeuge behinderten das Schneeräumen - auch in Balve. Was sonst ein Problem für Alexander Hepping und seine Kollegen war, ist im Winter 2023 deutlich entspannter.

Balve Der Winterdienst hat dieser Tage gut zu tun. Wie sich die Stadt auf die eisige Jahreszeit vorbereitet, um die Straßen freizubekommen.

Alle Jahre kommt er wieder - meist für alle überraschend: der Winter. Seitdem Väterchen Frost es sich auch im Hönnetal gemütlich gemacht hat, sind Stadt und private Unternehmen im Dauereinsatz. Bisher mit Erfolg, ein größeres Verkehrschaos ist rund um Balve bislang ausgeblieben. Auf was sich Anwohner dennoch einstellen müssen.

Tagesfüllender Einsatz für Alexander Hepping

Geht es nach Alexander Hepping, dann „kann der Winter kommen“. Der Balver Unternehmer ist derzeit für die Stadt im Dauereinsatz inGarbeck, Langenholthausenund der Kernstadt. Streuen, schieben, räumen. Überall, wo er gerade gebraucht wird. Und das bedeutet, dass die Arbeitstage für den Balver derzeit recht lang sind. Um 4 Uhr geht‘s los, meist dauert der Einsatz bis in die Abendstunden. „Bisher läuft es ganz ordentlich. Wir haben keine Ausfälle und die Leute parken auch wirklich ordentlich“, lobt Alexander Hepping. Denn das sei nicht immer so. Autos, die bisweilen „kreuz und quer“ stehen, sorgen nämlich gerade an Straßen, die erst spät geräumt werden, für Probleme. Dann nämlich kommt der Traktor von Alexander Hepping nicht mehr weiter - und muss im Zweifel unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Es ist 11 Uhr, als seine Kollegen von der ersten morgendlichen Räumtour am Montagvormittag buchstäblich wieder zur Tür hereinschneien. Bisher hält sich der Balver Salzverbrauch auf den Straßen noch in Grenzen, schließlich hält sich der Wintereinbruch für sauerländer Verhältnisse noch im Rahmen. Noch dazu: „Wir verbrauchen natürlich auch weniger Salz, wenn wir schnell räumen“, erklärt Hepping. Denn dann habe die weiße Pracht keine Chance, festgefahren und rutschig zu werden. 25 Tonnen lagern in den Hallen Heppings derzeit noch in sogenannten Big Packs. Die überdimensionalen Säcke erleichtern vor allem das Befüllen der Fahrzeuge. So muss Hepping nicht immer zum Silo der Stadtwerke auf den Bauhof fahren. „Und sie dienen so ein bisschen für den Notfall“, sagt Hepping.

Balves Vorbereitung auf die Wintersaison

Grundsätzlich sorgt die Stadt natürlich vor. Für Balve bedeutet das einen Streusalz-Vorrat von 200 Tonnen für eine Wintersaison, wie Thomas Hinz, Betriebsleiter Technik bei den Stadtwerken auf WP-Anfrage erklärt. Doch das lagert nicht alles zeitgleich in der Hönnestadt. Ein 50-Tonnen-Silo auf beim Bauhof ist mittlerweile fast leer. „Wir sind am 20. November in den Winterdienst eingestiegen“, so Hinz. Das Datum ist allerdings reiner Zufall, denn an jenem Tag stand zunächst eine Warnung vor gefrierender Nässe. Alarmstufe Rot für den Räumdienst also. 40 Tonnen haben Stadtwerke und private Dienstleister mittlerweile rund um Balve verstreut. Doch Nachschub ist in Sicht. Bereits am Dienstag erwartet Hinz eine neue Lieferung: insgesamt 25 Tonnen. „Wir müssen immer schauen, wie sich die Witterung entwickelt.“

Das erklärt auch das Vorgehen. Denn geodert hat die Stadt ein 200-Tonnen-Kontingent, das nach und nach abgerufen wird. Selbst wenn ein größerer Schneesturm die Bundesrepublik lahm legen sollte - binnen einer Woche sei das Silo in der Regel neu befüllt. Doch nur weil das Räumfahrzeug der Stadtwerke dann randvoll durch die Stadt düst, ist das kein Freifahrtschein. „Nur weil man Salz dabei hat, heißt das nicht, dass man auch freie Fahrt hat“, sagt Thomas Hinz. Heißt: In den Wintermonaten sollten Verkehrsteilnehmer Verständnis für die Räumfahrzeuge zeigen. Und das klappe bislang auch aus seiner Sicht recht gut.

Balver Straßen verschiedener Kategorien

Grundsätzlich folgt die Stadt einem sogenannten Streuplan. Darin sind die Straßen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das heißt allerdings auch, dass es gewisse Teile der Hönnestadt gibt, die mitunter erst sehr spät geräumt werden können. Priorität haben Hauptverkehrsstraßen sowie die Schul- und Gehwegsicherung und Steilstraßen. Während die Stadtwerke hauptsächlich in Beckum, Eisborn, Volkringhausen und Mellen im Einsatz ist, springt Alexander Hepping in Garbeck, Langenholthausen und Balve ein. Das Unternehmen Brinkschulte untersützt zudem beim Freiräumen der Gehwege in Garbeck, Beckum und Volkringhausen. „Wir ergänzen uns da alle sehr gut gegenseitig“, sagt Thomas Hinz. Am Ende des Streuplans stehen etwa Sackgassen oder wenig befahrene Züge in Wohngebieten. Dass es dort im Zweifel auch „ein paar Tage dauern kann“, bis geräumt ist, sei dem Einsatz auf wichtigeren Verkehrsstrecken geschuldet, Hinz wirbt in diesem Zusammenhang um Verständnis.

Für die Mitarbeiter in den Fahrzeugen der Stadtwerke gilt dasselbe wie für Alexander Hepping: „Es sind sehr lange Tage.“ Einen saisonalen Wechseldienst gibt es in der Hönnestadt nicht. Die Überstunden aus den Wintermonaten werden meist im Frühjahr oder Sommer abgebaut. „Das kommt natürlich immer darauf an, wie ereignisreich der Winter ist“, sagt Hinz. In den vergangenen Jahren verläuft der nämlich eher schwerpunktmäßig. „Die schneereiche Zeit ist tatsächlich weniger geworden. Dafür sind die einzelnen Ereignisse mit Schnee aber heftiger“, erklärt der Bereichsleiter. Ähnlich verhält es sich mit (Stark-)Regen. Es regnet insgesamt nicht mehr als früher, dafür aber an einzelnen Tagen so heftig, dass es Leitungen und Kanäle überfordert.

