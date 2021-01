"Mocki" ist unsere Instagram-Königin unter den Sportlern

Hagen 250 Millionen Instagram-Follower! Ronaldo hat die Schallmauer durchbrochen. Die Top 10 der heimischen Sportstars bietet Überraschungen.

Der Instagram-König heißt Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eine Erhebung hat jetzt festgestellt, dass der portugiesische Fußballstar auf dem sozialen Trend-Netzwerk 251,7 Millionen Follower hat. Umgerechnet heißt das, dass jeder 31. Erdenbürger die Bilder, Videos und Einträge des Portugiesen verfolgt. So viele Fans hat sonst keiner auf der Welt, kein Popstar (US-Sängerin Ariane Grande rangiert mit 214 Millionen Followern auf Platz zwei) und kein Toni Kroos (erfolgreichster deutscher "Instagrammer" mit 26,3 Millionen Abonnenten, alle Zahlen Stand 6. Januar 2021).

Aber auch die heimischen Sportlerinnen und Sportler sind auf dem Kanal, der nicht immer unumstritten ist - Stichwort Influencer-Wahnsinn unter dem Hashtag #Winterberg - äußerst aktiv. Wir haben mal nachgeschaut: Welche Sportlerin aus der Region ist unsere Instagram-Königin, welcher südwestfälische Sportler in der Gunst ganz oben? Hier kommt die Top 10 (in aufsteigender Reihenfolge):

Platz 10 - 10.200 Follower: Kimberly Drewniok (Volleyballerin aus Balve)

Die Volleyball-Nationalspielerin aus Balve ist schon seit sieben Jahren dabei - und erstellt ihre Beiträge mittlerweile auf englisch. Das ergibt Sinn, denn die 1,88 große Angreiferin schmettert seit dem Sommer 2020 für den norditalienischen Klub Pallavolo Scandicci. Wie es sportlich so läuft beim Klub aus der Toskana, zeigt die 23-Jährige mit den markanten Sommersprossen genau so gern wie Bilder aus ihrer Heimat: dem Sauerland. Link zum Instagram-Profil

Platz 9 - 11.300 Follower: Philipp Hofmann (Fußballer aus Eslohe)

Tore, Tätowierungen und imposante 1,96 Meter Körpergröße - eigentlich braucht der Sauerländer Philipp Hofmann gar keine sozialen Medien, um aufzufallen. Aber der 27 Jahre alte Stürmer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat einfach Spaß dran. Link zum Instagram-Profil

Platz 8 - 12.200 Follower: Andi Sander (Skirennläufer aus Ennepetal)

Auch hier gibt es Schneefotos! Aber nicht aus den touristischen Hotspots, sondern von der Rennpiste. Aber auch er atemberaubende Bergpanoramen im Morgenlicht mag, sollte bei Andreas Sander mal in die Stories gucken, für einen kleinen Kamera-Schwenk hat der sympathische Abfahrts-Spezialist aus Ennepetal beim Training eigentlich immer Zeit. Als aktuell 19. ist der 31-Jährige aber auch im Weltcup gut dabei. Link zum Instagram-Profil

Platz 7 - 34.100 Follower: Edin Terzic (Fußballtrainer aus Menden)

Dieser junge Mann hat unlängst eine Änderung auf seinem Profil vorgenommen: "Trainer Borussia Dortmund" steht dort jetzt und als solcher sind über 30.000 Follower gar keine Überraschung. Wir sind uns sicher, dass der Mendener, der Mitte Dezember für Lucien Favre beim BVB übernahm, gar nicht viel auf Instagram unternehmen muss, um noch mehr Fans zu bekommen. Die Arbeit mit den Schwarz-Gelben geht aktuell auch definitiv vor. Link zum Instagram-Profil

Platz 6 - 39.100 Follower: Daniel Ginczek (Fußballer aus Arnsberg)

"Gini" hat offenbar eine kleine Instagram-Pause eingelegt, der letzte Beitrag des Angreifers datiert aus dem Juni 2020. In zehn Jahren auf Profi-Niveau, dabei 113 Erstliga-Partien und 29 -Tore, hat sich der Familienvater aus Arnsberg eine treue Fanschar aufgebaut. Link zum Instagram-Profil

Platz 5 - 39.200 Follower: Lena Oberdorf (Fußballerin aus Gevelsberg)

Sie ist noch ein recht neuer Stern am Fußball-Himmel. Da Lena Oberdorf, die erst vor Kurzem ihren 19. Geburtstag feierte, sich aber mit riesigen Schritten entwickelt, dürfte dies auch für ihren Instagram-Account gelten. Der Sport steht dabei für die Allrounderin klar im Fokus; da die Gevelsbergerin sowohl beim Spitzenklub VfL Wolfsburg als auch in der Nationalmannschaft schon eine feste Größe darstellt, ist das allein auch schon richtig spannend. Link zum Instagram-Profil

Platz 4 - 58.600 Follower: Maren Hammerschmidt (Biathletin aus Winterberg)

Ebenso sicher wie in der Loipe bewegt sich die Hochsauerländerin Maren Hammerschmidt in den sozialen Medien. Die 31-jährige Top-Biathletin gibt ihren vielen Fans dabei interessante Einblicke in ihren Alltag, sendet Weihnachtsgrüße, liefert aber auch knallharte Rennanalysen vom Weltcup-Geschehen. Das gefällt viermal mehr Menschen als Winterberg Einwohner hat. Link zum Instagram-Profil

Platz 3 - 64.900 Follower: Lukas Klostermann (Fußballer aus Gevelsberg)

In der Bundesliga nach 14 Spieltagen auf Platz 2, muss sich Lukas Klostermann in unserem Ranking (noch) mit Rang 3 begnügen. Topaktuell und hochprofessionell geht es auf dem Account des 24 Jahre alten Außenbahn-Spezialisten zu. Eine Explosion dürfte in so mancher Hinsicht erfolgen, falls der Gevelsberger mit RB Leipzig den deutschen Meistertitel holt. Link zum Instagram-Profil

Platz 2 - 67.000 Follower: Alexandra Popp (Fußballerin aus Gevelsberg)

Kenn sie schon "Patch"? Wenn nicht, hier lernen sie ihn kennen, denn ihr Hund spielt im Leben von Alexandra Popp eine große Rolle. Außerdem gibt es auf dem Profil der Nationalmannschafts-Kapitänin fast nichts, was es nicht gibt. Von der Vollbedienung in Sachen VfL Wolfsburg bis zum Fallschirmsprung der Torjägerin aus dem Flugzeug. Link zum Instagram-Profil

Platz 1 - 108.000 Follower: Sabrina Mockenhaupt (frühere Langstreckenläuferin aus Siegen)

"Mocki" ist nicht nur unsere "Grand Dame der Langstrecke", sondern auch unsere Instagram-Königin. Dass die 45-malige Deutsche Meisterin eine sechsstellige Followerzahl hat, liegt sicherlich nicht nur an ihrern Erfolgen als Läuferin, sondern schlichtweg an ihrer unnachahmlichen Art. Das Siegerländer Energiebündel gibt sich auf Instagram genau so wie sie auch im echten Leben ist: Sehr offen, herzlich und sportlich. Link zum Instagram-Profil