Bochum. In der Tennis-Westfalenliga treffen die Herren des TC Grün-Weiß Bochum auf den TuS Ickern. Mit Pech könnte der Abstieg kurz bevorstehen.

Abstiegskampf: TC Grün-Weiß Bochum vermeidet Rechenspiele

Die Partie gegen den TuS Ickern am Samstag (11./15 Uhr) ist für die Bochumer gleichzeitig der erste Auftritt in der heimischen Halle. Trotz des Heimvorteils sieht Kapitän Nico Erdmann seine Mannschaft gegen den Tabellendritten als Außenseiter. „Bei den letzten Spieltagen hatten sie eine sehr starke Truppe. Daher sind wir wieder nicht der Favorit. Aber das ist für uns nicht neu“, sagt Erdmann im Vorfeld des Spieltags.

Für den Klassenerhalt muss gegen Ickern eine Überraschung her

Der TC Grün-Weiß steht vor dem ersten Spieltag im neuen Jahr auf Rang sieben der Tabelle. Das Team um Nico Erdmann befindet sich damit mitten im Abstiegskampf. Am Ende der Saison steigen die Positionen sechs bis acht ab. Gegen Ickern müsste den Bochumern eine kleine Überraschung gelingen, um den Abstieg noch zu vermeiden.

Nico Erdmann lobt die Motivation der Mannschaft

„Sollten wir nach vier Spieltagen drei Niederlagen auf dem Konto haben, ist es wahrscheinlich, dass wir wieder runter müssen“, so Erdmann. Dennoch sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiter positiv. „Wir haben Lust auf die Spiele. Das haben wir auch schon in den vorherigen Partien gezeigt. Auch wenn der Spieltag nach den Einzeln schon verloren war, sind wir immer noch zu den Doppeln angetreten. Das spricht für die Motivation der Jungs“, erklärt der Kapitän, der mit leichten Problemen am rechten Handgelenk kämpft. „Ich hatte im Training allerdings keine großen Schmerzen. Deshalb werde ich auf jeden Fall spielen.“