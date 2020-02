Am Aschermittwoch zählt für Blau-Weiß Bochum nur ein Sieg

Bochum. Es geht weiter in der 2. Bundesliga. Aufstiegsmitfavorit Blau-Weiß Bochum ist am Aschermittwoch bei Bayer Uerdingen II zum Siegen verpflichtet.

Es läuft besser, viel besser als in der verkorksten Vorsaison bei den Männern vom SV Blau-Weiß Bochum. Doch mit 8:4 Punkten und damit als Tabellenvierter der 2. Bundesliga West ist auch längst noch nicht alles aufstiegsreif beim Wasserball-Team von Trainer Peter Voß. Am Aschermittwoch, ausgerechnet, zählt nur ein Sieg. Vielleicht hilft ja der Karneval.

Krefeld jedenfalls ist durchaus jecker einzuschätzen als Bochum, und beim SV Bayer Uerdingen II tritt Blau-Weiß an diesem Mittwoch im Aquadome (20.30 Uhr) an. „Wir wollen dieses Spiel natürlich gewinnen“, sagt Voß und nimmt die Favoritenrolle – wie fast immer in dieser Saison – gerne an. Uerdingens zweite Mannschaft ist mit 4:8 Punkten nur Tabellensiebter. Eine mehr als lösbare Aufgabe für Bochum.

Till Rohe, Colin Hess und Marlo Guth fallen am Mittwoch aus

Auch wenn weiterhin drei Leistungsträger fehlen, allen voran Till Rohe (krank). Zudem fallen Marlo Guth (Trainingsrückstand) und Colin Hess aus. Hess, einer aus der Jugend-forsch-Abteilung von Blau-Weiß, wird wegen einer Schulterverletzung noch vier Wochen pausieren müssen.

Auch ohne das Trio aber ist Trainer Voß siegessicher, und bei einem Erfolg könnte es im Pokal gleich so weitergehen. Voraussichtlich am 3. März steigt das Zweitrunden-Duell in Aachen. Gegen jenes Team, das auch in der 2. Liga der Hauptkonkurrent im Aufstiegskampf ist.