Astro-Ladies bleiben nach hart erkämpftem Heimsieg auf Kurs

Die VfL Astro-Ladies gewinnen dank ihrer starken Defensive gegen den TSV Bielefeld mit 54:46 und halten den Anschluss zur Tabellenspitze der Frauenbasketball-Regionalliga. Eine Schwächephase im dritten Viertel machten die Bochumerinnen, insbesondere Chantal Neuwald, im Schlussabschnitt wett.

Die Astro-Ladies hatten sich im Training vorgenommen, das Spiel schnell zu beginnen. „Im ersten Viertel hat das gut geklappt“, kommentierte Trainer David Glöckner die frühe 18:6 Führung. Auf den guten Start konnte seine Mannschaft jedoch nicht aufbauen. Das zweite Viertel war ein „Hin und Her“, so Glöckner. Er lobte die Energie seiner Mannschaft gegen die aggressive Spielweise des TSVE Bielefeld, mit einer 31:21-Führung ging es in die Pause.

Chantal Neuwald übernimmt Verantwortung

Chantal Neuwald von den VfL Astro-Ladies übernahm Verantwortung. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Im dritten Viertel passierte zunächst nicht viel. Nach etwa sieben Minuten schalteten die Gäste aus Bielefeld dann aber einen Gang höher und kamen durch einen 10:0-Lauf auf einen Punkt Rückstand heran. Das schien die Astro-Ladies wieder zu wecken. Chantal Neuwald erzielte alle ihre sieben Punkte im Schlussviertel und übernahm Verantwortung. Glöckner lobte, seine Spielerinnen „haben sich gegenseitig gepusht. Das war eine gute Teamleistung“.

Defensiv aggressiv und an der Freiwurflinie souverän war seine Mannschaft in den letzten Minuten und sicherte sich den sechsten Saisonsieg. „Wir sind im Moment ganz gut im Rhythmus“, meinte David Glöckner. Allerdings haben die Astro-Ladies eine Woche länger Pause, weil die Rhein-Stars ihre Mannschaft zurückgezogen haben. In zwei Wochen geht es für die Bochumerinnen mit einem Heimspiel gegen den Barmer TV weiter (8. Dezember, 16 Uhr). Bis dahin sollen die Verletzten Carina Linnemann und Ramona Tews wieder einsatzbereit sein.

Viertel: 18:9; 13:12; 7:16; 16:11

VfL: Schmitz, Kehse (8), Franze (4), Bleker (12), Loock (6), Thomas, Neuwald (7), Kullik (9), Barroso-Perez (4)