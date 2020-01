Astro-Ladies Bochum starten mit einem Arbeitssieg ins Jahr

TSVE Bielefeld – VfL Astro-Ladies Bochum 39:54. Mit einer defensiv starken Leistung meldeten sich die Astro-Ladies nach der Winterpause zurück. In der Offensive war den Tabellenzweiten aus Bochum der Rost der spielfreien Wochen jedoch noch anzumerken. Das Spiel begann zerfahren.

Die Wurfquoten auf beiden Seiten spiegelten die wenigen Trainingseinheiten vor der Partie wider. Lediglich ein 9:1-Lauf im zweiten Spielabschnitt bescherte den Astro-Ladies eine solide Führung. Aufseiten der zuletzt so treffsicheren Bochumerinnen – 97:64 gegen die Citybaskets Recklinghausen und 102:47 gegen den Barmer TV – standen nach 20 gespielten Minuten dennoch nur 25 Punkte.

Bielefeld hat keine Antwort auf die Gegenstöße

„Wir wussten, dass Bielefeld unser hohes Tempo nicht mitgehen konnte“, sagte VfL-Trainer David Glöckner. Tatsächlich zogen die Astro-Ladies in der zweiten Hälfte etwas davon. Auf die schnellen Gegenstöße der Glöckner-Mannschaft wusste der TSVE keine passende Antwort zu geben. Im Schlussviertel war es dann Carina Thomas, die neun Punkte am Stück erzielte und so den neunten Saisonsieg besiegelte.

Am Samstag gilt es, sich gegen die Reserve des Bundesligisten Herner TC besonders offensiv deutlich zu steigern. Beginn in Herne ist um 20.15 Uhr. „Wir müssen wieder in den Rhythmus kommen“, so Trainer Glöckner. Immerhin kommen in der Woche darauf die Tabellenführerinnen aus Düsseldorf nach Bochum. Ein Sieg würde Punktgleichheit bedeuten und damit die Chance auf die Meisterschaft am Leben erhalten.

Viertel: 12:6; 13:14; 10:8; 19:11

VfL: Kehse (4 Punkte), Franze (7), Linnemann (7), Tews, Bleker (6), Bruns (4), Loock (5), Thomas (9), Kullik (11)