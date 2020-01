Bochum. In der Sparkasse Bochum wurden am Montag die Finalrunden der Hallenmasters 2020 ausgelost. Titelverteidiger Wiemelhausen spielt in Gruppe B.

Auslosung: Titelverteidiger Wiemelhausen spielt in Gruppe B

Die Gruppen für die Finalrunde der Sparkassen-Hallenmasters 2020 stehen fest. In der Sparkasse Bochum wurden sie am Montag ausgelost. Glücksfee für die ersten Mannschaften war wie gewohnt VfL-Rekordspieler Michael „Ata“ Lameck. Wobei es gar nicht viel um Glück geht. Damit sich Teams, die in den Vorrunden bereits gegeneinander gespielt haben, aus dem Weg gehen, gibt es Doppellose. Ausgelost wurden auch die Spiele der A-Junioren, der Frauen und der Reserveteams. Die Reserveteams machen am Freitag den Anfang.

In der Gruppe bei den Reserveteams spielen der ASV Phönix, SV Langendreer, DJK Wattenscheid, FC Altenbochum und Concordia Wiemelhausen. In der Gruppe B treffen DJK Adler Riemke, SuS Wilhelmshöhe, SW Wattenscheid 08, SC Weitmar 45 und BV Hiltrop aufeinander. Gespielt wird am, Freitag ab 17 Uhr.

Sechs Teams bei den A-Junioren

Bei den A-Junioren sind sechs Teams in der Finalrunde. Sie spielen am Sonntag ab 10.30 Uhr. In der Gruppe A sind DJK Hordel, DJK Wattenscheid und Concordia Wiemelhausen. In der Gruppe B spielen DJK Arminia, SG Wattenscheid, SC Weitmar.

Bei den Frauen, die am Samstag ab 14.30 Uhr spielen, ist der VfL Bochum Favorit. Das Team spielt in der Gruppe A mit dem SC Union Bergen und SF Westenfeld. In der Gruppe B treffen der SV Waldesrand, Eintracht Grumme und der SV Höntrop aufeinander.

Vier Gruppen bei den ersten Mannschaften

Bei den ersten Mannschaften gibt es vier Gruppen. In der Gruppe A spielen DJK TuS Hordel, DJK Wattenscheid, CSV Linden und BV Hiltrop. In der Gruppe sind DJK Adler Riemke, TuS Harpen, SuS Wilhelmshöhe und Titelverteidiger Concordia Wiemelhausen. In der Gruppe C spielen DJK Arminia Bochum, SW Wattenscheid 09, SC Weitmar 45 und der TuS Kaltehardt. In der Gruppe schließlich versuchen Phönix Bochum, VfB Günnigfeld, RW Langendreer und FC Altenbochum die nächste Runde zu erreichen.