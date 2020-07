Bald Bewerbungsschluss: Bochum sucht junge Ehrenamtliche

Bochum. Auch 2020 sucht die Sportjugend Bochum wieder die „Gesichter des jungen Ehrenamtes“. Am 13. Juli ist Bewerbungsschluss. Stadtwerke fördern weiter.

Anlässlich der Vorbereitungen für die Aktion „Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum 2020“ verlängerten die Stadtwerke Bochum vorzeitig die Kooperation mit der Sportjugend im Stadtsportbund e.V. um weitere drei Jahre. Am 13. Juli ist Bewerbungsschluss für die nächste Runde.

Die Zusage der Stadtwerke „schafft Planungssicherheit und ist eine weitere Würdigung für das junge Ehrenamt! Denn so eine Veranstaltung ist nicht ohne starke Partner möglich“, sagt Pamela Ziesche, Fachkraft für Jugendarbeit bei der Sportjugend.

Die Ehrungen der vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig junges Engagement ist und wieviel Freude es bereitet,diese jungen Menschen zu begleiten und ihnen die richtige Anerkennung zu geben. Die WAZ bleibt Medienpartner rund wird die jungen Ehrenamtlichen mit Artikel, Fotos und Video auch vor der nächsten Wahl vorstellen.

Ehrenamtliche zwischen 16 und 27 Jahren sind gesucht

Bis zum 13. Juli 2020 sind alle Bochumer Bürger/innen aufgefordert, sich an der Aktion der Sportjugend Bochum zu beteiligen und jungen engagierten Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren aus unseren Sportvereinen ein Gesicht zu geben.

Gemeinsam mit den Partnern, Stadt Bochum, Stadtwerke Bochum, WAZ Bochum (Medienpartner), Bochumer Veranstaltungs-GmbHsowie der Sportjugend NRW sollen die jungen Nominierten einen besonderen Abend Ende November im Pumpenhaus an der Jahrhunderthalle verbringen, an deren Ende die Ehrung der vier „Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum 2020 steht.