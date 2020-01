BC Elfenbein Höntrop atmet auf: Erster Saisonsieg perfekt

Ganz tief durchgeatmet haben sie beim BC Elfenbein Höntrop nach dem letzten Spiel. Nach einer Heimniederlage gegen den fünffachen Deutschen Meister BC Elversberg am Samstag gab es in der 1. Dreibandbundesliga am Sonntag endlich den ersten Saisonsieg. Mit 6:2 gewannen die Höntroper gegen den Mitaufsteiger BC St. Wendel – und jede Menge Jubel brandete auf im Sportzentrum Preins Feld. „Das wurde auch höchste Zeit“, freute sich Geschäftsführerin Sabine Schröder. „Das gibt Hoffnung im Abstiegskampf“, fügte BCE-Sprecher Sebastian Fründt an.

Sieger des Wochenendes war Sebastian Rob, der nach berufsbedingter langer Pause endlich wieder antreten konnte und an beiden Tagen Sieger blieb. Den Rest des Tages fasst Fründt knapp zusammen. „Matthias Meske und Kersten Reinartz fanden nicht zu ihrem Spiel und verloren. Martin Spoormans hatte gegen die Weltklasseleistung von Peter Ceulemans, den Enkel der belgischen Billardlegende Raymond Ceulemans, in 13 Aufnahmen absolut keine Chance.“

Gegen St. Wendel überzeugt Matthias Meske

Gegen St. Wendel überzeugte Matthias Meske mit guter Leistung und einem deutlichen Sieg. Reinartz hatte allerdings gegen einen sehr guten Gegner wenig Chancen. „Martin Spoormans“, so Fründt, „zeigte wieder einmal seine Klasse und besiegte in einer sehr engen, kampfbetonten Partie den Franzosen Jerome Barbeillon.“ Dem sympathischen Belgier gelang dabei eine von den Fans stürmisch gefeierte Superserie von 14 Points.

BC Elfenbein Höntrop bleibt vorerst Schlusslicht in der Bundesliga

Der erste Sieg ist im Kasten, aber an der Platzierung in der Ligatabelle änderte das (leider) nichts: Der BCE Höntrop bleibt mit diesem einen Sieg Tabellenletzter hinter dem gerade besiegten BC St. Wendel, der schon zweimal gewinnen konnte.

Bilanz: BCE Höntrop – BC Elversberg 2:6: Spoormans – Ceulemans 12:40/13, Reinartz – Philipoom 33:40/39, Meske – Bosel 30:40/35, Rob – Marx 40:24/36

BCE Höntrop – BC St. Wendel 6:2: Spoormans – Barbeillon 40:37/26, Reinartz – Hajek 28:40/26, Meske – Schwab 40:22/34, Rob – Schwerdtfeger 40:34/32