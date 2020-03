Hans-Peter Diehr ist nicht nur in Zeiten der Krise ein Mann, der zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung steht und klare Worte findet. „Die Entscheidung war alternativlos“, sagte Diehr am Dienstagvormittag nach dem Beschluss der Barmer 2. Basketball-Bundesliga GmbH, die Saison in der ProA und ProB sofort zu beenden aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

Der Manager des ProB-Ligisten VfL Sparkassen-Stars Bochum und Finanzvorstand des Vereins war bei der Liga-Versammlung mit Vertretern von 41 Vereinen dabei am Montag. Die Zusammenkunft aller Vereinsvertreter sei von „viel Solidarität und Vernunft“ geprägt gewesen, so Diehr. „Die Gesundheit und die Solidarität in unserer Gesellschaft stehen über allem, da waren sich alle einig“, so Hans-Peter Diehr.

Sparkassen-Stars Bochum beenden die Saison als Tabellenfünfter

Hans Peter Diehr, Finanzvorstand der VfL Sparkassen-Stars Bochum, erklärt, dass der Verein wirtschaftlich gesund sei. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Sparkassen-Stars beenden damit die Saison in der ProB als Tabellenfünfter, die Hauptrunde war ja bereits abgeschlossen. Ausfallen werden „nur“ die Play-Off-Partien. Bochum wäre in der ersten Runde auf Baunach getroffen. In der ProA, in der unter anderem der FC Schalke 04 und Phönix Hagen spielen, war die Hauptrunde indes noch nicht beendet, die jetzige Tabelle aber wird ebenfalls als Abschlusstabelle übernommen. Die Spitzenreiter der ProB – in der Bochumer Nord-Staffel die Itzehoe Eagles – und die beiden Erstplatzierten der ProA sind aufstiegsberechtigt. Absteiger gibt es nicht. Aus den Regionalligen rücken Teams in die ProB nach, sofern sie die Lizenz erhalten.

Lizenzierungsverfahren: Unterlagen müssen vorerst nicht vollständig eingereicht werden

Über das Lizenzierungsverfahren wurde auch gesprochen. Bis zum 15. April müssen die Vereine in normalen Zeiten ihre Unterlagen einreichen. Stand jetzt soll es dabei bleiben, aber die Unterlagen müssen nicht vollständig sein - weil es wohl gar nicht machbar ist. Selbst an Dokumente von Behörden zu gelangen ist dieser Tage ja schwierig bis unmöglich. Und wie es sich mit aktuellen und künftigen Sponsoren verhält, ist heute nicht allgemein absehbar. So sind ja auch viele Betriebe von der Krise betroffen, die selbst ihre Zukunft noch gar nicht einschätzen können, erläutert Diehr. Voraussichtlich werden diverse Fristen des Lizenzierungsverfahrens also nach hinten verschoben.

Sparkassen-Stars Bochum: „Wir sind finanziell gesund und solide aufgestellt“

Das Profiteam der VfL Astro-Stars Bochum, das unter dem Dach der VfL Astro-Stars Bochum Marketing GmbH gebündelt ist, hat die Saison jedenfalls wirtschaftlich gesund beendet, versichert Hans-Peter Diehr. „Wir sind finanziell gesund und solide aufgestellt, auch ohne die Play-Offs schließen wir die Saison ohne Minus ab. Wir sind schuldenfrei.“ Zudem habe man „zuverlässige und faire Partner“ auch für die Zukunft, wobei wie erwähnt einige selbst nicht wissen können, wie genau die Zukunft für sie aussehen werde.

Der Vertrag mit dem Namensgeber des Profiteams, der Sparkasse Bochum, läuft ohnehin aus und wird neu verhandelt. Wenn denn wieder in größerer Runde verhandelt werden darf. Selbst Vereinssitzungen in größerem Kreis gibt es zurzeit ja nicht, man tauscht sich auf kurzem Dienstweg digital aus. Jenseits der Sparkassen-Stars gilt das für die 37 Mannschaften bei den VfL Astro-Stars mit rund 650 Aktiven, die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Auch in diesem großen Bereich, im Verein, müsse man die Entwicklungen abwarten, gibt es ja bezahlte Kräfte etwa im Trainerbereich.

Haney und Washington sind daheim – drei Spielerverträge laufen bis 2021

Bei den Profis hat der Zweitligist ein paar Euro eingespart bei zwei Gehältern: Die Verträge von Zach Haney, der bereits zurück in seiner Heimat USA ist, und von Conner Washington, der ebenfalls bereits in seine Heimat England geflogen ist, endeten mit dem letzten Saisonspiel und damit etwas eher als geplant und natürlich auch erhofft. Die Verträge von acht weiteren Spielern enden am 30. April 2020, darunter sind etwa Lars Kamp und Marc Gebhardt. Ihre Zukunft ist vorerst offen, aktuell halten sich alle Spieler selbstständig fit mit Waldläufen oder in den eigenen vier Wänden.

Mit drei Leistungsträgern hat der Klub Verträge bis 2021 geschlossen: mit Niklas Bilski, Marius Behr und Marco Buljevic. Auch Headcoach Felix Banobre hat einen Kontrakt bis 2021.

Hans-Peter Diehr sagt: „Der Sport ist eine schöne Nebensache, aber gerade jetzt zweitrangig. Erst muss die Gesellschaft wieder funktionieren.“