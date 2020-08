Bochumer Bezirksligisten wollen ins Halbfinale des Pokals

Bochum. Drei Spiele stehen im Viertelfinale des Kreispokals noch aus. Mit Wiemelhausen ist der Favorit auf den Titel gegen Weitmar ausgeschieden.

Drei Viertelfinalspiele im Kreispokal der Männer stehen noch aus. Für die größte Überraschung hat bereits der SC Weitmar gesorgt. Der Bezirksligist deklassierte den Westfalenligisten Wiemelhausen mit 7:1. Solche Ligen-Unterschiede gibt es in den ausstehenden Spielen nicht mehr.

Zwei Spiele stehen am Mittwoch an, das letzte Viertelfinale folgt am Donnerstag. Den Auftakt machen am Mittwoch die beiden Bezirksligisten DJK Adler Riemke und CF Kurdistan. Das Spiel ist für 19.15 Uhr angesetzt (Feenstraße). Zur gleichen Zeit spielen auch Neu-Bezirksligist VfB Annen gegen den Bezirksligisten SW Wattenscheid 08 (Westfalenstraße).

Bei den Frauen stehen die Halbfinale an

Am Donnerstag beschließen dann die beiden Bezirksligisten CSV SF Bochum-Linden und SV Phönix Bochum das Viertelfinale. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen (Hasenwinkeler Straße).

Die Frauen sind bei ihrem Pokalwettbewerb schon weiter, da werden demnächst die beiden Halbfinalpartien ausgetragen. Am 9. August erwartet der FC Bochum 21 den SV Waldesrand Linden. Am 19. August treffen der SC Union-Bergen und der SV Höntrop aufeinander.