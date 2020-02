Der Bochumer Eisschnell-Läufer Reinhold Marsollek hat bei den Winter World Games der Masters in Innsbruck einen starken vierten Platz geholt.

Bochumer Lehrer Marsollek ist so stark wie nie zuvor

Auch wenn er bei internationalen Masters-Sprintwettbewerben im Eisschnelllauf regelmäßig zu den Top Ten der Welt gehört: Die Vorliebe von Reinhold Marsollek, dem Vierten der WM der Allrounder von 2019, gilt den längeren Strecken.

Der Russisch- und Sportlehrer der Rudolf-Steiner-Schule Bochum, den auch eine Krebserkrankung vor einigen Jahren nicht stoppen konnte, fügte seiner langen Karriere nun weitere Erfolge hinzu. Der Bochumer startete bei den 3. Winter World Masters Games 2020 in Innsbruck. Dies ist, berichtet Marsollek, die weltweit größte Wintersportveranstaltung dieses Jahres, bei der über 3000 Athleten aus 57 Nationen der Altersklassen 30 bis 90 Jahre in zwölf Disziplinen antraten – darunter fast 300 Eisschnellläufer aus 20 Ländern. Zudem stiegen am Wochenende zuvor die Sprint Classics in Inzell und an dem Wochenende danach die WM der Allrounder im italienischen Collalbo.

Marsollek startete für seinen Verein EC Grefrath bei allen drei Titelkämpfen. In Innsbruck erreichte der 66-Jährige in seiner Altersklasse 65 über die 500-Meter-Sprintstrecke Rang sieben, über 3000 Meter Rang acht, über 5000 Meter Rang fünf und über 10 Kilometer Platz vier – das, so Marsollek, war der größte Erfolg seiner Laufbahn. In Inzell landete er auf Platz zehn und bei den Masters-Weltmeisterschaften der Allrounder auf Platz acht.