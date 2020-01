Niederlagen für die Bochumer Tischtennis-Mannschaften: Sowohl in der Verbands- als auch in der Landesliga gab es für die heimischen Klubs am Wochenende nichts zu holen. Völlig auf dem verloren Posten stand der TTC Post Hiltrop im Nachbarschaftsduell in Witten-Annen.

Mit 0:9 bezogen die Hiltroper eine überraschend hohe Niederlage, gerade einmal drei Satzgewinne gelangen dem abgeschlagenen Schlusslicht beim Drittletzten. Damit dürfte klar sein, dass die durch den Aderlass der vergangenen Monate arg gebeutelten Postler in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Landesliga starten müssen.

Post Langendreer bleibt auf Platz vier

Eben dort, in der Landesliga also, musste sich der Post SV Langendreer mit einer 6:9-Niederlage bei der DJK Roland Rauxel begnügen. Im Gegensatz zum Hinspiel, als die Langendreerer noch mit 9:5 siegten, gingen gleich fünf von sechs Fünf-Satz-Spielen verloren. Besonders viel Pech hatte Christoph Statetzni, der sowohl das Doppel mit Dennis Heidrich als auch beide Einzel knapp im fünften Durchgang abgeben musste. Das einzige Fünf-Satz-Match zugunsten von Langendreer brachte Dennis Heidrich nach Hause, während Andreas Hourtz beide Einzel souverän gewann. Trotz der Niederlage konnten die Postler aus dem Bochumer Osten den vierten Tabellenplatz bei jetzt 15:9-Punkten behaupten.

Schlechter steht in der Landesliga der TuS Querenburg da, der seit dem Auftaktsieg zu Saisonbeginn im August vergangenen Jahres auf ein Erfolgserlebnis wartet. Das 6:9 beim Mitabstiegskontrahenten TSC Eintracht Dortmund war die zwölfte Niederlage in Folge. Damit verschärfen sich die Zeichen, dass die Querenburger sich mit dem Gang in die Bezirksliga anfreunden müssen. Gegen die Dortmunder konnten sie die Partie bis zum 5:5-Zwischenstand offen gestalten, dann aber zog die Eintracht davon. Zwei Einzelsiege gelangen immerhin Jan Reuther, der insgesamt ungeschlagen blieb, und Stephan Vogtland.