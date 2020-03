Bochums Basketballer verschieben Karten-Verkauf wegen Corona

Bochum. Nach dem Sieg gegen Bernau spielen Bochums Basketballer die Play-Offs. Da geht es gegen Baunach. Wegen Corona vielleicht ohne Zuschauer.

Nach dem 90:66 gegen LOK Bernau feierten die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum mit ihren Fans den Einzug in die Play-Offs der 2. Bundesliga. In der ersten Runde geht es gegen die Baunach Young Pikes. Den Karten-Vorverkauf für das zweite Spiel des Vergleiches in Bochum am 21. März hat der Verein vorerst verschoben.

„Aufgrund der aktuellen politischen Diskussion um die Durchführung von Veranstaltungen mit Zuschauerbeteiligung müssen wir den Start des Vorverkaufs für die Partie der ersten Play-Off-Runde gegen die Baunach Young Pikes am 21. März in der Bochumer Rundsporthalle auf vermutlich Donnerstag verschieben“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Und weiter: „Ob und unter welchen Bedingungen die Veranstaltung durchgeführt werden kann und den Termin des Vorverkaufs bei positivem Bescheid durch die Stadt Bochum, veröffentlichen wir zeitnah auf unserer Homepage.“

Spiel eins des Achtelfinales findet am kommenden Samstag, 14. März, um 20.30 Uhr in Baunach statt. Baunach hatte die Punkterunde in der Südstaffel auf Platz vier beendet, Bochum die im Norden auf Platz fünf.