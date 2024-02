Bochums beste Torjäger: Seyit Ersoy macht die 15 Tore voll

Bochum Von der Oberliga bis zur Kreisliga: Überblick über die Fußball-Torjäger in Bochum nach dem ersten Spieltag des Jahres.

Es war ein kleiner Kreis an Bochumer Torjägern, der sich am Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr die Klinke in die Hand gab. Aber auch in Nachholspielen geht es um Tore. Und ein wichtiges konnte Seyit Ersoy von SW Wattenscheid 08 beim 4:0 gegen die SG Welper beisteuern. Zum einen persönlich, weil es der 15. Saisontreffer des Stürmers war. Zum anderen, weil der Landesligist damit über den Strich sprang. Nachhol-Spieltage sind also doch zu etwas gut.

Oberliga Westfalen

Felix Casalino (Wattenscheid 09) - 4

Dennis Lerche (Wattenscheid 09) -4

Marco Cirillo (Wattenscheid 09) - 2

Arda Nebi (Wattenscheid 09) - 2

Gianluca Cirillo (Wattenscheid 09) - 1

Alexandros Dimopoulos (Wattenscheid 09) - 1

Oluremi M. Williams (Wattenscheid 09) - 1

Westfalenliga

Rene Michen (Concordia Wiemelhausen) - 6

Patrick Sacher (Conc. Wiemelhausen) - 6

Leon Franke (Conc. Wiemelhausen) - 5

Dennis Gumpert (Conc. Wiemelhausen) - 5

Nick Ruppert (Conc. Wiemelhausen) - 3

Atakan Uzunbas (Conc. Wiemelhausen) - 2

Landesliga

Seyit Ersoy (SW Wattenscheid 08) - 15

Ivo Kleinschwärzer (FC Altenbochum) - 9

Florian Tonye (DJK TuS Hordel) - 6

DJK TuS Hordel - Westfalia Herne: Die Highlights DJK TuS Hordel - Westfalia Herne: Die Highlights

Marco-Rosario Constanzino (Altenbochum) - 5

Patrick Rudolph (DJK TuS Hordel) - 5

Tobias Kleine Rumberg (FC Altenbochum) - 4

Bezirksliga

Cedrik Marcus Noack (DJK Wattenscheid) - 18

Marco Jankowski (TuS Harpen) - 13

Torben Funke (SC Weitmar 45) - 10

Nico Gerstemeier (SC Weitmar 45) - 9

Tobias Sassenroth (FC Neuruhrort) - 9

Nikolas Wiebel (CSV SF Bochum-Linden) - 9

Rinim Haliti (TuS Harpen) - 8

Kamil Kokoschka (VfB Günnigfeld) - 8

Tore Andre Enstipp (VfB Günnigfeld) - 7

Kreisliga A1 & A2

Andre Seifert (SV Phönix Bochum) - 22

Marvin Pancke (VfB Günnigfeld II) - 18

Dennis Gerstemeier (Eintr. Grumme) - 16

Dennis Wyberny (SW Eppendorf) - 16

Marco Vogl (SV Langendreer 04) - 11

Niclas Roggenbuck (Wilhelmshöhe) - 8

